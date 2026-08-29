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Kal Ka Mausam 30 August: कल फिर करवट लेगा मौसम! दिल्ली-UP से बिहार और बंगाल तक आंधी-बारिश

IMD Weather Update 30 August: रविवार को यूपी-बिहार समेत 26 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. इस दौरान, 90 KM की रफ्तार से हवा चल सकती है. आइए जानते हैं देशभर में मौसम का हाल.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 29, 2026, 6:50 PM IST
Kal Ka Mausam 30 August: कल फिर करवट लेगा मौसम! दिल्ली-UP से बिहार और बंगाल तक आंधी-बारिश
दिल्ली में 30 अगस्त को 40-50 KM प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है. (Photo from IANS)
  • 30 अगस्त को यूपी-बिहार समेत 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है
  • 90 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है
  • पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और कई जगह में बिजली गिरने की चेतावनी है
  • पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी मौसम बिगड़ेगा

कल का मौसम: देशभर में मानसून एक बार फिर स्पीड पकड़ने वाला है. मौसम विभाग ने कल यूपी, बिहार समेत 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान, कई जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड, पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और कुछ राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी है. उत्तरी बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं मौसम को और बिगाड़ सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल यानी रविवार (30 अगस्त) को मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली में कल भारी बारिश का अलर्ट (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में 30 अगस्त को 40-50 KM प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है. कल राजधानी में तापमान 35 डिग्री अधिकतम और 28 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam: नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल समेत इन राज्यों की भी बढ़ेगी टेंशन

यूपी में इन जगहों पर बारिश और तूफान (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, कुशीनगर, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, रायबरेली, प्रतापगढ़, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, शामली, बदायूं, इटावा, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, देवरिया और बस्ती में बारिश-तूफान का अलर्ट है.

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम (Bihar Weather Update)

वहीं बिहार के गया, भोजपुर, सिवान, जहानाबाद, गोपालगंज, पटना, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया में भारी बारिश की चेतावनी है. झारखंड में 30-31 अगस्त दोनों दिन जमशेदपुर, सिमडेगा, रांची, देवघर, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, पलामू और चतरा में तेज बारिश और 70 KM की आंधी का अलर्ट है.

राजस्थान-पंजाब में बारिश की चेतावनी (Rajasthan Mausam)

पंजाब में कपूरथला, बठिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, संगरूर, बरनाला, गुरदासपुर और होशियारपुर में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट है. राजस्थान के झुंझुनू, टोंक, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली में बारिश हो सकती है.

MP, छत्तीसगढ़ में भी बारिश (MP-Chhattisgarh Weather)

इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी, देवास, बैतूल, हरदा, धार, विदिशा, बालाघाट, गुना, उज्जैन, जबलपुर और उमरिया में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है. छत्तीसगढ़ के कोरबा, गरियाबंद, सूरजपुर, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, बेमेतरा, जांजगीर, दुर्ग, महासमुंद और रायगढ़ में भारी बारिश के साथ 75 KM की तेज हवा चलने का अलर्ट है.

हिमाचल-जम्मू तक बारिश का अलर्ट (Uttarakhand Tomorrow Weather)

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश की चेतावनी है. हिमाचल के कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन, लाहौल-स्पीति और शिमला में बारिश-आंधी का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर के जम्मू, किश्तवाड़, पुंछ, बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, उधमपुर और बांदीपोरा समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

बंगाल और ओडिशा में आफत (India Monsoon Update)

पश्चिम बंगाल के मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, कालिम्पोंग, दुर्गापुर, हावड़ा और जलपाईगुड़ी में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं ओडिशा के बलांगिर, नौपाड़ा, भुवनेश्वर, पुरी, सुंदरगढ़, मयूरभंज और संबलपुर में भारी बारिश और 70 KM की रफ्तार से आंधी का अलर्ट है. ऐसे में लोगों को खुले या पेड़ों वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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