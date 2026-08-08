कल का मौसम 9 अगस्त: देश के कई हिस्सों में अगले 14 से 15 घंटों में बारिश और तेज हवा बढ़ सकती है. मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. इस दौरान, कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तेज हवाओं और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए किसानों, मछुआरों और खुले इलाकों में काम करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी रविवार (9 अगस्त) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?
देश की राजधानी में 9 अगस्त को भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. हवा 30-40 किमी प्रति घंटे तक चल सकती है, इस दौरान दिल्ली का तापमान 34/24 डिग्री के आसपास रहेगा.
यूपी के मेरठ, हापुड़, नोएडा, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, झांसी, इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, बांदा, प्रयागराज, गोरखपुर और देवरिया में बारिश-आंधी का अलर्ट है. यहां हवा 50-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी.
बिहार के गया, चंपारण, रोहतास, नवादा, बांका, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, बक्सर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, सहरसा और सुपौल में बारिश-आंधी हो सकती. झारखंड के रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, खूंटी और दुमका में तेज बारिश के साथ 50-60 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं.
वहीं, पंजाब में होशियारपुर, बठिंडा, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, अमृतसर और चंडीगढ़ में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोटा, जालोर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, दौसा और अलवर में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है.
मध्य प्रदेश के विदिशा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, इंदौर, भोपाल, कटनी, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, जबलपुर, सिवनी, भिंड और छतरपुर में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में भी मौसम खराब रहने की संभावना है.
भारी बारिश के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन, सड़क बाधित होने और जलस्तर बढ़ने का खतरा है. उत्तराखंड के बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में बारिश हो सकती है. हिमाचल के कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू और सोलन में बारिश के साथ हवा 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. जम्मू-कश्मीर के पुंछ, मीरपुर, कुलगाम, जम्मू, कठुआ, शोपियां, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ और अनंतनाग में भी भारी बारिश और आंधी का खतरा है.
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