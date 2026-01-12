By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली-यूपी समेत उत्तर भारत के इन शहरों में भीषण ठंड से कब मिलेगी राहत? IMD ने दिया बड़ा अपडेट
उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3-4 दिनों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी. हालांकि, 17 जनवरी तक कोहरे का सितम जारी रहेगा.
उत्तर भारत में हड्डियों को गला देने वाली ठंड का सामना कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे कड़ाके की सर्दी के प्रकोप में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है.
जल्द ही कम होगा ठंड का प्रकोप
उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की धूप नहीं खिली है और शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है. दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लोग भीषण ठंड से बेहाल हैं, लेकिन मौसम विभाग का नया अपडेट इस ठिठुरन से निजात मिलने की ओर इशारा कर रहा है.
तापमान में कब और कितनी होगी बढ़ोतरी?
IMD के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में किसी खास गिरावट की गुंजाइश नहीं है. असली राहत इसके 4 दिन बाद शुरू होगी, जब तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है. इसी तरह, मध्य भारत में भी अगले 4 दिनों तक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद वहां तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. महाराष्ट्र में भी अगले दो दिनों के भीतर पारा 2-3 डिग्री ऊपर चढ़ने के आसार हैं.
Intense cold wave expected over several parts of India during next 3 weeks. Next 7 days are critical for north and central India. Image courtesy IMD pic.twitter.com/YespEesud7
— All India Weather (@allindiaweather) January 9, 2026
शीतलहर का अलर्ट
तापमान बढ़ने की खबर के बीच, कुछ राज्यों को अभी कुछ और दिन संभलकर रहने की जरूरत है,
- बिहार: यहां 12 से 16 जनवरी तक शीत दिवस (Cold Day) जैसे हालात बने रहेंगे.
- राजस्थान: प्रदेश के कुछ हिस्सों में 14 जनवरी तक शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है.
- उत्तर प्रदेश: पश्चिमी यूपी में 13 और 14 जनवरी को भीषण ठंड पड़ सकती है.
- झारखंड: यहां 14 से 16 जनवरी के बीच कोल्ड वेव का असर देखने को मिल सकता है.
- दिल्ली-हरियाणा: 12 जनवरी को यहां शीतलहर की संभावना जताई गई है, जिसके बाद धीरे-धीरे पारा चढ़ेगा.
कोहरे की चादर से अभी छुटकारा नहीं
IMD के अनुसार, कुछ दिनों में तापमान भले ही बढ़े, लेकिन विजिबिलिटी (Visibility) में सुधार के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना होगा. मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा में 17 जनवरी तक घना कोहरा छाया रह सकता है. वहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 13 से 16 जनवरी तक सुबह और रात के समय विजिबिलिटी काफी कम रहने वाली है. पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी 14 जनवरी तक धुंध का असर रहेगा.
जाते-जाते एक बार फिर बता दें कि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि मध्य भारत में अगले 4 दिन तक न्यूनतम तापमान में कमी होने की कोई संभावना नहीं है. ताजा जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में 2-3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है.
