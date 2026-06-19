Mansoon Tracker 2026: यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी झमाझम बारिश? मानसून पर आया IMD का ताजा अपडेट

Mansoon Tracker 2026: IMD ने मानसून को लेकर ताजा अपडेट जारी किए हैं. आइए जानते हैं बिहार, यूपी और दिल्ली में मानसून कब पहुंचेगा. आगे के दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में विस्तार से...

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यूपी, बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश? (Image: AI)

IMD के अनुसार बिहार में 23 जून तक मानसून पहुंच सकता.

मुजफ्फरपुर और जमुई तक मानसून की सीमा पहुंच चुकी.

पूर्वी यूपी में जल्द तेज बारिश की शुरुआत संभव.

दिल्ली में 27 जून तक मानसून दस्तक दे सकता.

इस साल मानसून की रफ्तार सामान्य से धीमी रही.

Mansoon Tracker 2026: देशभर में लोग गर्मी से राहत का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून 2026 को लेकर नया अपडेट जारी किया है. आज 19 जून 2026 तक मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और अनुमान है कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जल्द पहुंच सकता है. IMD के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा इस समय मुजफ्फरपुर, जमुई, रांची, फुलबनी, हैदराबाद, सोलापुर और हरनाई से होकर गुजर रही है. मौसम की स्थिति को देखते हुए 23 जून के आसपास बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और इलाकों में मानसून आगे बढ़ सकता है.

बिहार में मानसून की क्या स्थिति है?

मानसून अब बिहार के दरवाजे पर पहुंच चुका है. IMD के ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून की एंट्री होने की संभावना है. मानसून की उत्तरी सीमा पहले ही मुजफ्फरपुर और जमुई के आसपास तक पहुंच चुकी है, जिससे साफ है कि राज्य के बड़े हिस्से में बारिश का दौर जल्द शुरू हो सकता है. पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है. 23 जून के आसपास कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है. इससे किसानों को राहत मिलेगी और धान की खेती की तैयारियां तेज होंगी.

यूपी में मानसून कब पहुंचेगा?

मानसून अभी उत्तर प्रदेश की सीमा से कुछ दूरी पर है, लेकिन इसकी रफ्तार को देखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल्द दस्तक की उम्मीद है. मानसून का सामान्य समय भी जून के आखिरी सप्ताह के आसपास माना जाता है. गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, देवरिया और आसपास के पूर्वी जिलों में सबसे पहले बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. इसके बाद मानसून धीरे-धीरे मध्य और पश्चिमी यूपी की ओर बढ़ेगा. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई की शुरुआत तक राज्य के बड़े हिस्से में बारिश का दौर शुरू हो सकता है.

Advance of Southwest Monsoon 2026 ❖ The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 18°N/60°E, 18°N/65°E, 18°N/70°E, Harnai, Solapur, Hyderabad, Bhadrachalam, Koraput, Phulbani, Ranchi, Jamui, Muzaffarpur and 28.3°N/83°E.

❖ Conditions are favourable for further… pic.twitter.com/0QdrfuuTsJ — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 19, 2026

दिल्ली में कब होगी झमाझम बारिश?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. मैप के अनुसार मानसून अभी दिल्ली से काफी दक्षिण और पूर्व दिशा में मौजूद है. सामान्य तौर पर दिल्ली में मानसून जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचता है. यदि मानसून की वर्तमान रफ्तार बनी रहती है तो दिल्ली-एनसीआर में जून के आखिरी दिनों से मौसम बदलना शुरू हो सकता है. ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून 27 जून तक राजधानी में दस्तक दे सकता है. जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की संभावना बन सकती है.

मैप क्या बता रहा है?

IMD के “Advance of Southwest Monsoon 2026” मैप के अनुसार मानसून ने दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों को कवर कर लिया है. नीली रेखाएं मानसून के वास्तविक आगे बढ़ने की स्थिति दिखाती हैं, जबकि लाल रेखाएं अनुमानित तारीखों को दिखा रही हैं. मैप से साफ दिखाई देता है कि पूर्वी भारत में मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अब उत्तर भारत की ओर बढ़ने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल मानसून की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है और इसके आगे बढ़ने में देरी हो रही है. जून से 18 जून के बीच पूरे भारत में बारिश सामान्य कम दर्ज की गई है.