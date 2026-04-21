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IMD का बड़ा अलर्ट, अगले 5 दिनों तक UP सहित देश के इन 30 जगहों पर बरसेगा हीटवेव का कहर
IMD 5 days Heatwave forecast: मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर पांच दिनों का अलर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित देश के 30 जगहों पर हीटवेव का कहर देखने को मिलेगा. गर्म हवा के थपेड़ों और तेज गर्मी लगातार बनी रहेगी. आइये जानते हैं कि मौसम विभाग ने 5 दिनों का अलर्ट जारी करते हुए क्या कहा...
IMD Heatwave Alert UP: गर्मी आते ही तेज धूप और गर्म हवा की मार दिन-ब-दिन बढ़ने लगी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) की मानें तो मौसम का यही ट्रेंड अगले 5 दिन तक सेम रहेगा. तेज धूप और गर्म हवा यानि हीटवेव का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के 8 शहर सहित देश के 30 अलग-अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है. आइये जानते हैं, कि हीटवेव को लेकर IMD ने अगले 5 दिनों की रिपोर्ट में क्या कहा है…
IMD का 5 दिनों का अलर्ट
IMD ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में अगले पांच दिनों के लिए भीषण लू (Heatwave) का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में शुष्क मौसम और तेज धूप के कारण तापमान में और अधिक बढ़ोतरी देखी जा सकती है. फिलहाल, हीटवेव से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है, ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलते समय अपने सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. सरकार ने भी प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं.
देश के 30 शहरों में हीटवेव का कहर
मौसम विभाग के रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे गर्म 30 शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के आठ शहर प्रमुख रूप से शामिल हैं, जो भीषण गर्मी की चपेट में हैं. प्रयागराज 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक है. इसके अलावा वाराणसी, सुल्तानपुर और बांदा जैसे शहरों में भी पारा 43 से 44 डिग्री के पार जा चुका है. गर्मी का यह ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है.
UP के इन जिलों का टेंपरेचर हाई
हीटवेव का कहर इतना कि पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक पूरा प्रदेश भीषण लू की आग में झुलस रहा है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाद वाराणसी (44.2°C) और सुल्तानपुर (43.8°C) में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है. आगरा, झांसी और बांदा में तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. राजधानी लखनऊ में भी पारा 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है.
रात में भी नहीं मिल रही राहत!
दिन की तपिश के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई हैं. सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे पश्चिमी जिलों में वार्म नाइट (Warm Night) की स्थिति बनी हुई है. रात के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण लोगों को घर के अंदर भी चैन नहीं मिल पा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि रात की यह गर्मी अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है.
अगले 5 दिन दिखेगा हीटवेव का कहर
हीटवेव का सबसे ज्यादा असर बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में देखने को मिल रहा है. मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में भी लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. 23 और 24 अप्रैल तक मध्य और पश्चिमी यूपी के कई और जिले जैसे कानपुर, रायबरेली और इटावा भी इसकी चपेट में आएंगे. प्रशासन ने इन इलाकों के लोगों को दोपहर में खास सावधानी बरतने की सलाह दी है.
अलर्ट मोड पर प्रशासन
मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने को कहा है. वहीं, शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए समय-समय पर पानी, ORS पीते रहें.बता दें कि गर्मी से जुड़ी किसी भी समस्या जैसे चक्कर आना या बेहोशी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
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