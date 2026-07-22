Kal Ka Mausam 23 July: दिल्ली-यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में कल होगी झमाझम बारिश, IMD ने बताया कहां कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Update 23 July: मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 11 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. जानिए 23 जुलाई को कहां-कहां बारिश होगी.

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यूपी में 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है. (Photo from IANS)

23 जुलाई को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 11 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट है

कई इलाकों में 80 से 85 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका है

पूर्वी भारत में अगले 3-4 दिनों तक मानसून का रौद्र रूप और ओलावृष्टि हो सकती

कल का मौसम 23 जुलाई: देशभर में सक्रिय मानसून अब आक्रामक हो गया है. इस बीच, मौसम विभाग ने गुरुवार को यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है. इस दौरान, कुछ इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. वहीं, पूर्वी भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून और भी ज्यादा सक्रिय रहेगा. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी गुरुवार (23 जुलाई) को देशभर में मौसम कहां पर कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

देश का राजधानी में कल भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है. यहां 60 से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

यूपी में झमाझम बारिश की आशंका (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी में मेरठ, आगरा, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, सीतापुर, बाराबंकी, झांसी, ललितपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है. इस दौरान, 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है

बिहार-झारखंड में भी तेज बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और आसपास के इलाकों में 23 और 24 जुलाई दोनों दिन भारी बारिश की चेतावनी है. वहीं झारखंड के बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू, गिरिडीह, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम सहित कई जिलों में तेज बारिश और 50 से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

राजस्थान-पंजाब में कैसा रहेगा मौसम (Rajasthan Weather Tomorrow)

पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, पठानकोट और गुरदासपुर में 65 से 70 किमी प्रति घंटे की तेज हवा और बारिश का अलर्ट है. वहीं राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, नागौर और भरतपुर सहित कई जिलों में 23-24 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है.

मध्य प्रदेश और गुजरात में भी मानसून का असर (India Monsoon Update)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ग्वालियर, सागर, विदिशा, रायसेन, शिवपुरी और नीमच में 70 से 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. वहीं गुजरात के अमरेली, भरूच, भावनगर, बनासकांठा, नर्मदा, तापी, पंचमहल और साबरकांठा समेत कई जिलों में भारी बारिश और 70 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है.

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में अलर्ट (Himachal Landslide)

पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 23 से 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर और लाहौल-स्पीति में 70 से 75 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, कठुआ, उधमपुर और कुलगाम में भी 23-24 जुलाई के दौरान तेज बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है.