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Today 8 AUG weather: दिल्ली-NCR समेत देश के कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट, जानें आपके शहर का हाल

मानसून ने एक बार फिर देशभर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. IMD ने दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

Written by: Farha Fatima
Published: August 8, 2026, 6:51 AM IST
पढ़िए आज का मौसम का हाल
पढ़िए आज का मौसम का हाल
  • 8 अगस्त को देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है.
  • दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
  • ओडिशा, राजस्थान, केरल और मध्य भारत में भारी बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं.
  • पूर्वोत्तर और पहाड़ी इलाकों में जलभराव व भूस्खलन का खतरा बना रहेगा.

मानसून इस साल भी अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार 8 अगस्त 2026 को देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ तूफान और तेज हवाओं की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर से लेकर ओडिशा, राजस्थान, केरल और पूर्वोत्तर तक अलर्ट जारी हैं. जलभराव, यातायात व्यवधान और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रह सकता है. 8 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ने वाला है. ओडिशा, राजस्थान, केरल, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश से जलभराव और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. जानिए राज्यवार देश के मौसम का हाल.

उत्तरी भारत

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में व्यापक से काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 किमी प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. IMD पूर्वानुमान के मुताबिक, यूपी के कई जिलों (मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर आदि) और उत्तराखंड-हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट है.

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पूर्वी भारत

ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा है. ओडिशा में अलग-थलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी संभव है. बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा आदि जिलों में तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. गंगातटीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश (पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्से), छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है.

पश्चिमी भारत

पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश संभव है. जयपुर में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

दक्षिणी भारत

केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है. केरल में बाढ़ जैसे हालात बनने का खतरा बना रह सकता है.

पूर्वोत्तर भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. अलग-थलग स्थानों पर भारी वर्षा संभव है.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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