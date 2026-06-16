AAJ 16 JUNE KA MAUSAM: दिल्ली-NCR से राजस्थान तक अलर्ट, कहीं आंधी-बारिश तो कहीं 43°C की झुलसाने वाली गर्मी

दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. कई राज्यों में बारिश बढ़ने के संकेत हैं, जबकि कुछ इलाकों में गर्मी और तूफान एक साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

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IMD की चेतावनी- इन राज्यों में होगी भारी बारिश और तूफान. (image- IANS))

दिल्ली-NCR में 16 जून को आंधी, हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक 70 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है.

मानसून बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों तक पहुंच गया है.

पूर्वोत्तर, तेलंगाना और कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जबकि कुछ इलाकों में तापमान 43°C तक पहुंच सकता है.

देशभर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. दिल्ली-NCR में आंधी-बारिश, राजस्थान में तेज हवाओं और पूर्वोत्तर में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों को एक बार फिर मौसम के बदले हुए तेवरों का सामना करना पड़ेगा. 16 जून को मौसम में कुछ राहत के संकेत हैं, अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और कहीं-कहीं गरज-चमक विकसित होने की संभावना है. हालांकि इस दिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

-17 जून को अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री, 18 जून को 41 डिग्री और 29 डिग्री, 19 जून को 42 डिग्री और 29 डिग्री, जबकि 20 जून को अधिकतम तापमान बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

राजस्थान में आंधी-बारिश का अलर्ट

राजस्थान में अगले 4–5 दिनों तक आंधी और बारिश की गतिविधियों को लेकर चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों पर असर पड़ेगा.

आईएमडी निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले दो दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं. विशेष रूप से बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर के कुछ हिस्सों में तेज मेघगर्जन, आंधी और मध्यम से तेज बारिश देखी गई है. पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश झालावाड़ के खानपुर में 51 मिमी दर्ज की गई है. वहीं, कई स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है. मौसम के कारण तापमान सामान्यतः 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है, लेकिन आंधी-बारिश की वजह से हीटवेव से कुछ राहत मिलेगी.

पूर्वोत्तर में भारी बारिश का पूर्वानुमान

दक्षिण-पश्चिम मानसून सोमवार को काफी आगे बढ़ गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, मानसून ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी-मध्य हिस्सों, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई इलाकों में दस्तक दे दी है.

वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है.

आईएमडी ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और बचे हुए इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम अनुकूल है. पिछले 24 घंटे में असम में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) हुई. जबकि तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश (7-11 सेमी) हुई.

पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश सहित कई इलाकों में तेज हवाओं (60-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार) के साथ आंधी-तूफान आया.

आईएमडी ने अगले 6-7 दिनों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

पूर्वोत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और केरल में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश की उम्मीद है. बिहार, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, और सप्ताह के आखिर में पूर्वोत्तर में बहुत भारी बारिश हो सकती है.

राजस्थान के फलोदी में सबसे ज्यादा तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं (50-70 किमी/घंटा) चलने की संभावना जताई गई. अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और हवाएं चलती रहेंगी.

आईएमडी ने एक एडवाइजरी जारी कर मछुआरों को सलाह दी है कि वे 20 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जोखिम वाले समुद्री इलाकों में न जाएं. बारिश से प्रभावित इलाकों के किसानों से कहा गया है कि वे पानी की निकासी का सही इंतजाम करें और खड़ी फसलों को सुरक्षित रखें. साथ ही, आम लोगों को आंधी-तूफान के खतरों, जैसे बिजली गिरने और तेज हवाओं से सावधान रहने को कहा गया है.

तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग द्वारा 19 जून से राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले तीन से चार दिनों में पूरे तेलंगाना को कवर कर सकता है. 19 जून से राज्यभर में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है, जो लगभग एक सप्ताह तक जारी रह सकती है.

हिमाचल में 20 जून तक पहुंचेगा दक्षिण-पश्चिम मानसून

हिमाचल प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं और प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं तथा ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है. सोमवार को शिमला जिले के चौपाल और किन्नौर के निचार क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई, जबकि मंडी जिले के गोहर और चेलचौक सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने आईएएनएस से बात करते हुए बताया कि प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के 20 जून के आसपास पहुंचने की संभावना है. (इनपुट IANS से)