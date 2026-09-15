कल फिर बरसेंगे बादल! यूपी-बिहार से लेकर बंगाल-ओडिशा तक बारिश, यहां पढ़ें IMD का अपडेट

IMD Weather Update 16 September: मौसम विभाग ने बुधवार के लिए देशभर में करीब 25 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान, कई जगहों पर 85 KM प्रति घंटे तक हवाएं चल सकती हैं.

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IMD ने दिल्ली के लिए मध्यम बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. (Photo from IANS)

16 सितंबर को यूपी-बिहार समेत करीब 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट है

कई इलाकों में 80-85 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा है

पूर्वी और उत्तर भारत में आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी जारी की गई

Kal Ka Mausam: मौसम विभाग ने बुधवार को यूपी, बिहार समेत करीब 25 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान, कुछ इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा जताया गया है. वहीं, पूर्वी और उत्तर भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई. इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी बुधवार (16 सिंतबर) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Update)

IMD ने दिल्ली के लिए मध्यम बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. यहां हवा 20-30 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. राजधानी में कल अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है.

यूपी-बिहार में कल मौसम कैसा रहेगा (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट है. वहीं बिहार के पटना, गया, जहानाबाद, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, रोहतास, बांका, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है.

झारखंड में तेज बारिश (Jharkhand Weather)

झारखंड के दुमका, बोकारो, रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, जमशेदपुर, देवघर और अन्य इलाकों में भी तेज बारिश के साथ 55 KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. हेमंत सोरेन की सत्ता वाले राज्य में रांची में तापमान 30 और 22 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

गुजरात-राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट (Rajasthan Weather News)

राजस्थान में 45-50 KM प्रति घंटे की हवा के साथ बारिश का अलर्ट है. गुजरात के आनंद, अरावली, महिसागर, दाहोद, खेड़ा, पंचमहल और साबरकांठा में भारी बारिश और 30-40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है.

महाराष्ट्र और MP में तेज झोंकों की चेतावनी (Mumbai Mausam)

महाराष्ट्र में कल पालघर, ठाणे, धुले, नासिक, गढ़चिरौली और नंदुरबार में तेज बारिश का अलर्ट है. वहीं, मुंबई में अधिकतम 30 और न्यूनतम 26 डिग्री तापमान रह सकता है. वहीं, मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान और छत्तीसगढ़ में 75 KM प्रति घंटे तक के तेज झोंकों की चेतावनी है.

बंगाल-ओडिशा में बारिश की संभावना (Monsoon Update)

बंगाल के कई जिलों में भी बुधवार को 65-70 KM प्रति घंटे की हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. ओडिशा में 70 KM प्रति घंटे तक की हवा के साथ भारी बारिश हो सकती है.

पहाड़ों में सावधानी, लैंडस्लाइड का खतरा (Himachal Weather)

उत्तराखंड में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली, ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग समेत कई जगह बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, मंडी, ऊना, कांगड़ा, सोलन, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और शिमला में बारिश-आंधी की चेतावनी है. जम्मू-कश्मीर के पुंछ, बारामूला, किश्तवाड़, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, बांदीपोरा, जम्मू और राजौरी में भी भारी बारिश का अलर्ट है.