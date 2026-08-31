Kal Ka Mausam 1 September: कल चलेंगी तूफानी हवाएं, यूपी-बिहार से लेकर बंगाल तक आंधी-बारिश, दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Update 1 September: मंगलवार को यूपी-बिहार समेत झारखंड, बंगाल तक बारिश और आंधी का अलर्ट है. चलिए जानते हैं दिल्ली में मौसम का हाल और अन्य राज्यों का अपडेट.

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पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, जबकि पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली का खतरा है (Photo from IANS)

यूपी-बिहार समेत करीब 20 राज्यों में कल बारिश-आंधी देखने को मिल सकती

कुछ जगहों में 60 से 70 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड का खतरा है

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण से कई राज्यों में मौसम बिगड़ेगा

Kal Ka Mausam: देशभर में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने 1 सितंबर के लिए कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया है. यूपी, बिहार समेत करीब 20 राज्यों में बारिश के साथ-साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती. वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, जबकि पूर्वी राज्यों में आकाशीय बिजली का खतरा रहेगा. बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना से भी मौसम पर असर पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं कल यानी मंगलवार (1 सितंबर) को देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में 1 से 3 सितंबर के बीच बारिश और आंधी की संभावना है. यहां मंगलवार को करीब 40 KM प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं, जिसके चलते तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

यूपी में बारिश-आंधी (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशांबी, सोनभद्र, बांदा, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बरेली, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, जौनपुर, अयोध्या, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोंडा, आजमगढ़, हमीरपुर समेत कई जिलों में बारिश-आंधी की चेतावनी है.

बिहार से झारखंड तक बारिश का दौर (Bihar Weather Update)

बिहार के गया, पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश होगी. झारखंड के बोकारो, सरायकेला, पलामू, गुमला, धनबाद, सिमडेगा, रामगढ़, जमशेदपुर, चतरा, देवघर, हजारीबाग और दुमका में भी तेज हवा और बारिश का अलर्ट है.

पंजाब-राजस्थान तक असर (Rajsthan Kal Ka Mausam)

राजस्थान में 1 से 3 सितंबर तक बारिश दिख रही है. इस दौरान कोटा, जयपुर, चूरू, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, जालौर, करौली, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, पाली, राजसमंद, बालोतरा और बीकानेर में बादल बरस सकते. पंजाब के अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर और जालंधर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

MP में कल कहां-कहां बारिश? (Bhopal Weather)

मध्य प्रदेश के खंडवा, सिवनी, खरगोन, सीधी, उमरिया, शहडोल, होशंगाबाद, धार, ग्वालियर, कटनी, अशोकनगर, उज्जैन, आगर मालवा, मंदसौर, रतलाम, नरसिंहपुर, भोपाल, इंदौर, दतिया, शिवपुरी और मंडला में बारिश देखने को मिल सकती है.

बंगाल में चलेंगी ठंड़ी तेज हवाएं (Monsoon Update)

वहीं बंगाल के दुर्गापुर, हावड़ा, कोलकाता, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, पूर्व बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और कालिम्पोंग में 60-65 KM की रफ्तार से हवा चल सकती है. कोलकाता में कल तापमान 27 से 29 डिग्री के आसपास रहेगा.

पहाड़ों तक बिगड़ेगा मौसम (Uttarakhand Weather)

पहाड़ी राज्यों पर मौसम देखें तो उत्तराखंड के चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और उत्तरकाशी में बारिश-आंधी की चेतावनी है. हिमाचल के सिरमौर, बिलासपुर, सोलन, धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी और शिमला में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर के मीरपुर, रियासी, राजौरी, बांदीपोरा, गांदरबल, पुंछ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामूला और जम्मू में भी बारिश का अलर्ट है.