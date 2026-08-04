Today 4 Aug Weather: दिल्ली से बिहार तक बरसेंगे बादल, इन इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का डबल अलर्ट, जानिए आपके राज्य का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 अगस्त के लिए देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय मानसून के असर से कई इलाकों में गरज-चमक, तेज हवाएं और जलभराव की आशंका है.

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IMD ने बाढ़ और जलभराव को लेकर दी बड़ी चेतावनी

4 अगस्त को कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का IMD अलर्ट जारी है.

दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है.

कई इलाकों में गरज-चमक, 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

IMD ने बाढ़, जलभराव और खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

मानसून की सक्रिय लहर से देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को पश्चिमी विक्षोभ और मानसून ट्रफ के प्रभाव से उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर और कुछ अन्य क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने वाली है. भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ सकता है. आइए जानते हैं देशभर के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल कैसा है.

उत्तरी भारत

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में व्यापक से काफी व्यापक बारिश की संभावना है. mausam.imd.gov.in के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटे तक चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 31-33°C और न्यूनतम 23-25°C के आसपास रहेगा. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.

पूर्वी भारत

बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सक्रिय मानसून रहेगा. बिहार और झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, तूफान और 40-50 किमी प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं. ओडिशा में पूरे सप्ताह भारी वर्षा जारी रहेगी, जबकि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश का खतरा है.

पूर्वोत्तर भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. अरुणाचल में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा तथा असम-मेघालय और अन्य राज्यों में 4 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ेगा.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिखरी से काफी व्यापक बारिश का अनुमान है. IMD साप्ताहिक पूर्वानुमान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा जारी रहेगी, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 4 अगस्त से बारिश बढ़ेगी. गरज-चमक और तेज हवाओं का भी अलर्ट है.

पश्चिमी भारत

कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश जारी रहेगी. गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बिखरी बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अपेक्षाकृत कम वर्षा की संभावना है.

दक्षिणी भारत

केरल, तटीय कर्नाटक में काफी व्यापक बारिश रहेगी. तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों में बिखरी वर्षा हो सकती है. कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.