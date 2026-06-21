Kal Ka Mausam 22 June: दिल्ली-यूपी में आंधी, मुंबई में बरसेंगे बादल... जानें आपके शहर में कल का मौसम

कल देश का मौसम बड़ी करवट लेने वाला है. दिल्ली में आंधी-बारिश, यूपी में लू, बिहार और महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक, जबकि असम और पूर्वोत्तर में भारी बारिश का अलर्ट है. यहां पढ़ें मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 21, 2026, 4:49 PM IST
Kal Ka Mausam 22 June: दिल्ली-यूपी में आंधी, मुंबई में बरसेंगे बादल... जानें आपके शहर में कल का मौसम
मुंबई और तटीय हिस्सों में रुक-रुककर बारिश जारी रह सकती है. (Photo from AI)
  • राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से मौसम बदलेगा.
  • वहीं, यूपी और मध्य भारत में कई जगहों पर लू का असर जारी रहेगा.
  • महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी
  • IMD ने पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

IMD Weather Update: देशभर में मौसम एक बार फिर बड़े बदलाव के साथ दिखेगा. कहीं मानसून गर्मी से राहत देगा, तो कहीं तेज धूप और लू लोगों को परेशान कर सकती हैं. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, कल यानी सोमवार (22 जून) को दिल्ली, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिलेगा. ऐसे में चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर का मौसम पर ताजा अपडेट.

दिल्ली-यूपी में कल मौसम कैसा रहने वाला है?

राजधानी दिल्ली में तेज धूल भरी हवाएं, बादलों की आवाजाही, गरज-चमक और हल्की बारिश के कारण मौसम कुछ राहत भरा रहेगा. यूपी की बात करें, तो यहां दो तरह का मौसम दिखेगा. पूर्वी यूपी में तेज धूप और लू का असर जारी रहेगा, जबकि पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बादल और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.

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बिहार में मानसून पकड़ेगा रफ्तार

बिहार में मानसून की रफ्तार बढ़ रही है और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं. राज्य में कल तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी.

राजस्थान-गुजरात में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मौसम ज्यादा आक्रामक रह सकता है, जहां तेज धूल भरी आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट है. वहीं गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में बादलों के बीच हल्की बारिश और उमस भरा मौसम बना रह सकता है.

मुंबई में जारी रहेगी बारिश (Mumbai Rain)

महाराष्ट्र में मानसून धीरे-धीरे मजबूत होता दिखाई दे रहा है. कोंकण, गोवा और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि मुंबई और तटीय हिस्सों में रुक-रुककर बारिश जारी रह सकती है.

MP में दो अलग-अलग तरह का मौसम

मध्य प्रदेश में भी मौसम दो हिस्सों में बंटा रहेगा. पूर्वी इलाकों में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा जबकि पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं, बादलों और हल्की बारिश से कुछ राहत मिल सकती है. IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में मानसून की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है.

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में राहत

पहाड़ी राज्यों में कल मौसम सुहावना रह सकता है. जम्मू-कश्मीर में कई इलाकों में बारिश, गरज-चमक और कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

उत्तराखंड में भी बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और पहाड़ी इलाकों में फिसलन जैसी स्थिति बनने की आशंका है. हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदला हुआ रहेगा और कई हिस्सों में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

दक्षिण भारत में मानसून का असर, केरल में बारिश

दक्षिण भारत में मौसम का सबसे ज्यादा असर केरल में दिखाई देगा. यहां मानसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. तेलंगाना में मौसम थोड़ा उलझा हुआ रहेगा, जहां एक तरफ गर्मी रहेगी तो दूसरी तरफ गरज-चमक और आंधी-तूफान भी देखने को मिल सकता है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का खतरा

ओडिशा में कल गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम के समय कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं असम में मानसून अपने पूरे असर में रहेगा और कई हिस्सों में भारी से बेहद भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. IMD ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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