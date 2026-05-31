Kal Ka Mausam 1 June: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में तेज तूफान और भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें IMD का अपडेट

गर्मी से परेशान लोगों के लिए बारिश राहत तो लेकर आएगी, मगर मौसम का बदला मिजाज मुश्किलें भी बढ़ा सकता है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार यानी 1 जून को देश के 19 राज्यों में तेज आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस दौरान, हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को भी मौसम को देखते हुए सफर करने की सलाह दी गई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल (1 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?
IMD के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में सोमवार को तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
वहीं यूपी के मेरठ, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में भारी बारिश और 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत कई जिलों में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील की है.
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण की वजह से असम, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे राज्यों में भी भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है.
वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेज धूल भरी आंधी चल सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून से पहले बनने वाले ऐसे मौसम सिस्टम अक्सर अचानक तबाही मचा देते हैं. ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए.
अब बात करें पहाड़ी इलाकों की तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है. देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, शिमला, मंडी और कुल्लू जैसे इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं.
वहीं, जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भी 4 जून तक बारिश और आंधी का असर बना रहेगा. ऐसे में यात्रियों और पर्यटकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. खासतौर पर पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों को मौसम अपडेट देखकर ही यात्रा करनी चाहिए.
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