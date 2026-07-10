Kal Ka Mausam 11 July: 80 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-यूपी समेत 20 राज्यों में तेज बारिश-आंधी, जानें IMD अपडेट

IMD Weather Update 11 July: भारत में मानसून रफ्तार पकड़ने के साथ कई राज्यों में परेशानी भी लेकर आया है. इस बीच, मौसम विभाग ने 11 जुलाई के लिए दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, केरल समेत 20 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. IMD के अनुसार, कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी शनिवार (11 जुलाई) तो मौसम कैसा रहेगा?
राजधानी दिल्ली में कल भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है. यहां 75 से 80 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान, अधिकतम तापमान 37°C और न्यूनतम 29°C रहने का अनुमान है.
वहीं यूपी के मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली और कई अन्य जिलों में भारी बारिश के साथ 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है. बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.
झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान रांची, देवघर, बोकारो, हजारीबाग, पलामू और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ 60-65 किमी/घंटा की तेज हवा चल सकती है.
पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, दार्जिलिंग, कूचबिहार और उत्तर-दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों में 11 से 13 जुलाई तक भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है.
राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की संभावना अभी कम है और कुछ इलाकों में गर्मी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं पंजाब के अमृतसर, पटियाला, जालंधर और बठिंडा में भी बारिश और तेज तूफान की संभावना है. मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, शहडोल, रायसेन और अन्य जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी और सोलन में भारी बारिश और 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून फिलहाल सक्रिय रहेगा. इसलिए आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है.
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