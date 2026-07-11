Kal Ka Mausam 12 July: अगले 15 घंटे भारी! IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-यूपी का हाल

रविवार को दिल्ली, यूपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की. जानें आपके शहर का मौसम पर ताजा अपडेट.

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60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. (Photo from AI)

12 जुलाई को IMD ने दिल्ली-यूपी समेत 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

कई इलाकों में 60 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है

पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव का खतरा है

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की

IMD Weather Update 12 July: इस समय मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश से देशभर में जनजीवन प्रभावित हो रहा है. इस बीच, मौसम विभाग (IMD) ने कल के लिए दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. अगले 15 घंटों के दौरान, कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कल यानी रविवार(12 जुलाई) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में कल पूरे दिन बादल छाए रहने और कई इलाकों में तेज बारिश होने का अनुमान है. यहां 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान, अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी के मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बहराइच, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

बिहार-झारखंड भारी बारिश के आसार (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और कई अन्य जिलों में भी तेज बारिश, गरज-चमक और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

झारखंड के रांची, देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. यहां हवा की गति 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

पश्चिम बंगाल में भी बारिश का जोर (IMD Monsoon Update)

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, दमोह, रायसेन, मंडला और ग्वालियर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, दार्जिलिंग, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और उत्तर-दक्षिण 24 परगना में भी तेज बारिश और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

उत्तराखंड-हिमाचल का मौसम अपडेट

पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अनुमान है, जबकि देहरादून का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.