Kal Ka Mausam 13 July: यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने 13 जुलाई के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. जानें आपके राज्य का मौसम पर अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 12, 2026, 6:37 PM IST
Kal Ka Mausam 13 July: यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम
कई इलाकों में 70 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. (Photo from AI)
  • 13 जुलाई को यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है
  • कई इलाकों में 70 से 85 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी
  • पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, जबकि पूर्वी भारत में बिजली गिरने का खतरा है
  • किसानों और मछुआरों को मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी

IMD Weather Update 13 July: देशभर में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. इस दौरान, कई इलाकों में 70 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. ऐसे में चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी सोमवार (13 जुलाई) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Update)

दिल्ली में कल 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेंगी, साथ ही बारिश का अलर्ट जारी है. सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 12 July: अगले 15 घंटे भारी! IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली-यूपी का हाल

यूपी में इन जगहों पर बारिश का अलर्ट (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में महाराजगंज, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और कई अन्य जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है. लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

बिहार में कहां-कहां होगी बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के कई जिलों में 65 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं पटना, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और अररिया भारी बारिश की उम्मीद है.

पंजाब और राजस्थान का हाल भी जान लें (Rajasthan Monsoon)

वहीं पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, होशियारपुर और पठानकोट सहित कई जिलों में बारिश और तेज आंधी की चेतावनी है. इसके अलावा राजस्थान के अलवर, भरतपुर, अजमेर, करौली और चित्तौड़गढ़ समेत कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

मध्य प्रदेश के लिए क्या है पूर्वानुमान? (MP Weather Update)

मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, शहडोल, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़ और शिवपुरी समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है. यहां 50 से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग और मालदा समेत कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है.

उत्तराखंड, हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम? (UK Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में 13 से 16 जुलाई तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और ऊना में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.