Kal Ka Mausam 14 July: यूपी-बिहार समेत कल कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने बताया मौसम पर ताजा अपडेट

IMD Weather Update 14 July: देशभर में सक्रिय मानसून के बीच, मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. IMD विभाग के अनुसार उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना है. वहीं, कुछ जगहों पर हवा 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. पहाड़ी राज्यों में भी भूस्खलन का खतरा है, जबकि कई नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी 14 जुलाई को मौसम कैसा रहने वाला है?
दिल्ली में कल तेज बारिश और आंधी का अनुमान है. इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मिर्जापुर, गाजीपुर और कई अन्य जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी है.
बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली, सिवान और चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा झारखंड के रांची, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, खूंटी और पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों में 14 से 16 जुलाई तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.
पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 14 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है, जबकि समुद्र में ऊंची लहरें उठने के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.
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