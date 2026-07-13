Kal Ka Mausam 14 July: यूपी-बिहार समेत कल कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने बताया मौसम पर ताजा अपडेट

मौसम विभाग ने 14 जुलाई के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है. जानें आपके राज्य का मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 13, 2026, 8:34 PM IST
Kal Ka Mausam 14 July: यूपी-बिहार समेत कल कहां-कहां होगी बारिश? IMD ने बताया मौसम पर ताजा अपडेट
मुंबई में भी 14 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. (Photo from AI)
  • 14 जुलाई को दिल्ली-यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है
  • कई इलाकों में 70 से 75 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है
  • पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, वहीं पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है
  • आईएमडी ने लोगों और मछुआरों को सतर्क रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी

IMD Weather Update 14 July: देशभर में सक्रिय मानसून के बीच, मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. IMD विभाग के अनुसार उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना है. वहीं, कुछ जगहों पर हवा 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी. पहाड़ी राज्यों में भी भूस्खलन का खतरा है, जबकि कई नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी 14 जुलाई को मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में कल तेज बारिश और आंधी का अनुमान है. इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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यूपी में कल का मौसम (UP Kal Ka Mausam)

वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मिर्जापुर, गाजीपुर और कई अन्य जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी है.

बिहार-झारखंड में भारी बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, वैशाली, सिवान और चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा झारखंड के रांची, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, खूंटी और पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम सहित कई जिलों में 14 से 16 जुलाई तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.

मुंबई में भी बारिश के आसार (Mumbai Monsoon)

पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 14 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. कुछ इलाकों में तेज बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की संभावना है, जबकि समुद्र में ऊंची लहरें उठने के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

पहाड़ों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड (UK Weather Update)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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