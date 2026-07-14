Kal Ka Mausam 15 July: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने बुधवार (15 जुलाई) के लिए भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. जानें दिल्ली, यूपी, बिहार, MP, हिमाचल और उत्तराखंड समेत आपके राज्य का मौसम पर ताजा अपडेट.

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दिल्ली में अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 28°C रह सकता है. (Photo from IANS)

मौसम विभाग ने 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया

अगले 12 घंटों में कई राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक बारिश तेज हो सकती है

दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है

IMD Weather Update 15 July: भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार के लिए देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, अगले 12 घंटों में कई राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश तेज होगी. इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा. चलिए आपको बताते हैं कल यानी बुधवार (15 जुलाई) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Update)

दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों में 15 से 19 जुलाई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है. 15 जुलाई को अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम 28°C रह सकता है.

यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में कल मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, शाहजहांपुर, बाराबंकी, लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर, इटावा, जालौन, बांदा, आगरा, औरैया और हमीरपुर में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट है.

बिहार में झमाझम बारिश (Bihar Weather Tomorrow)

बिहार में अररिया और किशनगंज में तेज बारिश की चेतावनी है. वहीं समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और बेगूसराय में मध्यम बारिश हो सकती है.

मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ बारिश (MP Weather Update)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी, शहडोल, सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन और मंदसौर में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं. वहीं राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, सागर, अशोकनगर, खंडवा, हरदा, बैतूल, खरगोन, बुरहानपुर, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर और टीकमगढ़ में मौसम सामान्य की संभावना है.

हिमाचल और उत्तराखंड में पूरे हफ्ते बारिश (UK Weather)

पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में इस पूरे हफ्ते बारिश है. शिमला, सुंदरनगर, भुंतर, कांगड़ा, जोत, मुरारी देवी, बिलासपुर, नेरी, कुफरी, हमीरपुर और ताबो में आंधी और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

वहीं उत्तराखंड में नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है.