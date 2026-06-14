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Kal Ka Mausam 15 June: दिल्ली-UP में मौसम लेगा यू-टर्न! IMD ने जारी किया आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने 15 जून के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. इस खबर में पढ़िए मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 14, 2026, 5:50 PM IST
Kal Ka Mausam 15 June: दिल्ली-UP में मौसम लेगा यू-टर्न! IMD ने जारी किया आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट
भारत के कई राज्यों में मौसम ज्यादा असर दिखा सकता है. (Photo from AI)

देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेगा. भारत मौसम विभाग ने सोमवार (15 जून) के लिए कई राज्यों में बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है. IMD के अनुसार (Weather Update) उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मौसम अचानक बदलेगा. कई जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट (Delhi Weather Update)

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 जून को मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. IMD के मुताबिक, दिन और शाम के समय बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इस दौरान, दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 14 June: यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में झमाझम होगी बारिश, 90 Km/H की रफ्तार से चलेगी आंधी; जानिए कल कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम

यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी के मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है.

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. कुछ जगहों में हवा की रफ्तार 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

झारखंड, बंगाल और असम में गिर सकती है बिजली

पूर्वी भारत के कई राज्यों में मौसम ज्यादा असर दिखा सकता है. झारखंड के रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में भारी बारिश और तेज तूफान की संभावना है. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, मालदा और कोलकाता में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है.

वहीं असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट में भी तेज बारिश और आंधी का अनुमान है. इन इलाकों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले मैदान और ऊंचे स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी राज्यों में भी बिगड़ सकता है मौसम

बात करें पहाड़ी राज्यों की तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जैसे इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है. जम्मू-कश्मीर में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

MP, राजस्थान में येलो अलर्ट

इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने किसानों, यात्रियों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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