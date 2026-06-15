Kal Ka Mausam 16 June: दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम! यूपी समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

IMD Weather Update: दिल्ली-एनसीआर और यूपी में आंधी-बारिश के आसार दिख रहे हैं. कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. जानें आपके शहर में कल मौसम कैसा रहेगा.

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मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाने की सलाह दी है. (Photo from AI)

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर का मौसम लोगों को उलझा रहा है. दोपहर में तेज धूप और उमस महसूस हो रही है, जबकि शाम होते-होते कई इलाकों में तेज हवा, धूलभरी आंधी और बारिश देखने को मिल रही है. कल यानी मंगलवार (16 जून) को भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने के संकेत हैं. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आइए इस खबर में आपको बताते हैं IMD ने कल के मौसम पर क्या अपडेट दिया है.

यूपी में कल मौसम कैसा रहेगा (UP Mausam Update)

पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश और मौसम में बदलाव के संकेत हैं, जबकि पूर्वी हिस्सों में अभी बड़े स्तर की बारिश की संभावना कम बनी हुई है. ऐसे में दिल्ली-NCR में अभी मानसून की आधिकारिक एंट्री जैसा लगातार बारिश वाला पैटर्न नहीं दिख रहा. लेकिन प्री-मानसून (Pre-Monsoon) गतिविधियां बनी हुई हैं.

बिहार और पूर्वोत्तर भारत में बारिश (Bihar Weather Update)

16 जून को बिहार में कई जगहों पर बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं का असर रहने की संभावना है और कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है. ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है.

वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वोत्तर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश और बिजली गिरने की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम सक्रिय रहने के संकेत हैं.

राजस्थान से मध्य भारत तक आंधी और गर्मी का असर

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में 16 जून को मौसम मिला-जुला रह सकता है. पश्चिम राजस्थान में धूलभरी आंधी के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवा चल सकती है. विदर्भ में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि तेलंगाना में भी गर्मी का असर जारी रहने का अनुमान है. दूसरी तरफ कोंकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ओडिशा में गर्म और उमसभरा मौसम लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.

दक्षिण भारत में कई राज्यों में हो सकती बारिश

दक्षिण भारत में मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. केरल और माहे में भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है. तेलंगाना में एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ गरज-चमक दोनों का असर देखने को मिल सकता है.

आंध्र प्रदेश में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तटीय इलाकों में भी गरज-चमक और तेज हवा के साथ मौसम बदल सकता है. लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों को यात्रा और बाहरी गतिविधियों में सावधानी रखने की सलाह दी गई है.

अगले 24 घंटे रहेंगे अहम, लोगों को रहना सावधान

मौसम विभाग का कहना है कि जहां भारी बारिश की संभावना है वहां जलभराव, ट्रैफिक और दृश्यता कम होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं जिन इलाकों में आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट है, वहां लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है.