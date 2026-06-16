Kal Ka Mausam 17 June: दिल्ली-यूपी में मानसून की एंट्री! इन राज्यों में बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने 17 जून के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 21 राज्यों में बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. जानिए कहां पर मौसम कैसा रहेगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 16, 2026, 5:18 PM IST
Kal Ka Mausam 17 June: दिल्ली-यूपी में मानसून की एंट्री! इन राज्यों में बरसेंगे बादल, जानें अपने शहर का हाल
राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश और तेज हवा लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. (Photo from AI)

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कल के लिए देश के कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है. अनुमान है कि कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. खास तौर पर किसानों और मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब से बिहार तक मानसून का दबाव कम है, लेकिन हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी हवा का चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी बुधवार (17 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Update)

दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में मौसम तेजी से बदल सकता है. राजधानी में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 16 June: दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम! यूपी समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

यूपी-पंजाब में बारिश-तेज आंधी का अलर्ट (UP Mausam)

वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों जैसे मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में बारिश और तेज हवा का येलो अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब में भी तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी है.

राजस्थान-MP में बढ़ेगी परेशानी (Rajasthan Weather News)

राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश और तेज हवा लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ भूस्खलन और सड़क बाधित होने का खतरा भी बना रह सकता है.

बिहार-झारखंड में तेज बारिश (Bihar Weather Update)

पूर्वी राज्यों में मौसम ज्यादा गंभीर असर दिखाएगा. बिहार में 17 से 19 जून के बीच कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. वहीं झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश और हवा की चेतावनी जारी हुई है.

बंगाल में तेज बारिश का अलर्ट (Bengal Monsoon)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कई जिलों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग (IMD) का मानना है कि लगातार बारिश से खेतों और तैयार फसलों को नुकसान पहुंच सकता है.

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बदलेगा मौसम

असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज बारिश और तूफानी हवा की संभावना है. गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अन्य जिलों में लोगों को खुले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है. इसके अलावा त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम में भी मौसम खराब रह सकता है.

दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश का असर देखने को मिलेगा. कई इलाकों में तापमान घटने से गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवा के कारण सावधानी जरूरी होगी.

घर से निकलने से पहले मौसम अपडेट जरूर देखें

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि अगले 24 घंटे के दौरान खुले इलाकों में ज्यादा समय न बिताएं. तेज हवा के कारण पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की घटनाएं हो सकती हैं. अगर कहीं घूमने या लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर ले लें. आने वाले दिनों में कई राज्यों में मौसम राहत और चुनौती दोनों साथ लेकर आ सकता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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