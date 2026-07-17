Kal Ka Mausam 18 July: दिल्ली-यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, आंधी-तूफान का भी अलर्ट

शनिवार को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट है. जानिए आईएमडी ने आपके राज्य के लिए मौसम पर क्या अपडेट दिया.

Written by: Gargi Santosh
Updated: July 17, 2026, 4:57 PM IST
Kal Ka Mausam 18 July: दिल्ली-यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, आंधी-तूफान का भी अलर्ट
कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है. (Photo from IANS)
  • 18 जुलाई को 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट है
  • यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में 70 किमी/घंटा तक हवा चल सकती है
  • पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बिजली गिरने का खतरा है
  • मुंबई में भी 18 जुलाई से मध्यम बारिश की संभावना है

IMD Weather Update 18 July: देश के कुछ हिस्सों में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. इस बीच, मौसम विभाग ने राहत भरी खबर के साथ अलर्ट जारी किया है. कल यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज आंधी की संभावना जताई गई है. इस दौरान, कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी शनिवार (18 जुलाई) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में 18 और 19 जुलाई को भारी बारिश के साथ 60 से 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान, अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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कल यूपी में इन जगहों पर बारिश (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, बलरामपुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. साथ ही 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का अनुमान है.

बिहार में अगले 2 दिन बहुत बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, भोजपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर और अन्य जिलों में भी 18-19 जुलाई के दौरान भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है. कल पटना में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है.

कई राज्यों में ओलावृष्टि की आशंका (India Monsoon Update)

इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी अलग-अलग जिलों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है.

मुंबई में कल कैसा रहेगा मौसम (Mumbai Weather Tomorrow)

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां 18 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई में 18 जुलाई को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है. फिलहाल मुंबई के लिए किसी बड़े रेड या ऑरेंज अलर्ट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.

उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर में खतरा (UK Weather Update)

पहाड़ी राज्यों के लिए IMD ने सतर्कता बरतने को कहा है. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, हरिद्वार और बागेश्वर में 65 से 70 किमी प्रति घंटे की तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सोलन और बिलासपुर में भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा और उधमपुर समेत कई जिलों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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