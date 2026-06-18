Kal Ka Mausam 19 June: दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम, 17 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने 19 जून को कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. जानिए दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड समेत देशभर में कल मौसम कैसा रहेगा.

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अगले 4 से 5 दिनों में मानसून तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है. (Photo from AI)

19 जून को देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट जारी है.

दिल्ली, UP और बिहार में गर्मी के साथ बारिश और आंधी का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है.

पहाड़ी राज्यों में 24 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है.

देश के कई हिस्सों में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसका असर राज्यों में साफ-साफ दिखाई देने लगा है. इस बीच, मौसम विभाग ने कल के लिए 17 राज्यों में बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में हवा 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. IMD के अनुसार, मानसून रांची, हैदराबाद, फूलबनी जमुई और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रहा है. अगले 4 से 5 दिनों में मानसून तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी शुक्रवार (19 जून) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-NCR में कल मौसम कैसा रहेगा? (Delhi Weather Update)

दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों में 19 जून को बादल छाए रहने और हल्की बारिश के साथ तेज आंधी के आसार हैं. इस दौरान, हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. हालांकि, अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा.

यूपी-बिहार में लू और बारिश दोनों (UP Kal Ka Mausam)

उत्तर प्रदेश में भी मौसम मिला-जुला देखने को मिलेगा. एक तरफ कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है. मेरठ, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोंडा और कई अन्य जिलों में 19 से 24 जून तक लू चलने की संभावना है.

वहीं बिहार के वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, पटना, गया, कटिहार, मुंगेर, जमुई और समस्तीपुर समेत कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान-पंजाब का हाल भी जान लें

पंजाब में भी पठानकोट, होशियारपुर, मुक्तसर और भटिंडा समेत कई इलाकों में 22 जून तक गरज-चमक और बारिश का अनुमान है. यहां तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं.

राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मौसम करवट ले सकता है. राजस्थान के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश राहत दे सकती है.

MP और महाराष्ट्र में कल का मौसम (Mumbai Weather Update)

मध्य प्रदेश में बादल, तेज हवा और छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है. महाराष्ट्र में मानसून की गतिविधियां बढ़ रही हैं. मुंबई समेत तटीय इलाकों में उमस के बीच बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि अंदरूनी हिस्सों में मौसम धीरे-धीरे बदल सकता है.

पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में भी आंधी और तेज हवाओं के संकेत दिए गए हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है, जबकि चंबा और कांगड़ा में भी बारिश और आंधी का असर दिख सकता है.

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और रुक-रुककर बारिश हो सकती है.

मणिपुर, असम में कल मौसम कैसा रहेगा?

पूर्वोत्तर भारत में मौसम कल सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 19 से 24 जून के बीच भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. खासकर असम और मेघालय में 22 जून तक लगातार तेज बारिश की संभावना है.