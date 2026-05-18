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Imd Weather Update 19 May Delhi Up Bihar Rain Alert Rajasthan Mumbai Heatwave

कल का मौसम: दिल्ली-UP में बारिश... तो राजस्थान-पंजाब में पड़ेगी भीषण गर्मी, जानें अपने राज्य का हाल

IMD Weather Update: मंगलवार (19 मई) को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. जानिए IMD का मौसम पर ताजा अपडेट.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं. (Photo from AI)

इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी मंगलवार, 19 मई को देश के कई राज्यों में मौसम अचानक करवट लेगा. IMD ने यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत 17 राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. खासकर पूर्वी भारत के राज्यों में मौसम ज्यादा खराब रहने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरपूर्वी यूपी और बिहार के आसपास ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है. जिसकी वजह से कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास भी एक चक्रवाती सिस्टम सक्रिय हो रहा है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं 19 मई को कहां पर कैसा मौसम रहेगा?

दिल्ली, यूपी और बिहार में बारिश

राजधानी दिल्ली में 19 मई को हल्की बारिश और तेज सतही हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंच सकता है. वहीं यूपी के मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, रायबरेली, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया और मऊ जैसे जिलों में हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

बिहार में मौसम ज्यादा खराब रहने की संभावना है. गया, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, सुपौल, अररिया और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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पहाड़ी राज्यों में भी तेज हवाओं का अलर्ट

वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में तेज बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, सोलन, कांगड़ा और किन्नौर में भी हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

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कहीं पर बारिश, तो कहीं पड़ेगी भीषण गर्मी

कई राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट है, वहीं पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्मी लोगों को परेशान करेगी. पंजाब के अमृतसर, पटियाला, बठिंडा, जालंधर और संगरूर समेत कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि 22 मई के बाद मौसम बदलने और हल्की बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

इसके अलावा राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जैसलमेर में भीषण हीटवेव चल सकती है. जयपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, रीवा और सतना में भी गर्म हवाएं और तेज धूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं.

इन राज्यों में भी मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम अपडेट देखकर ही सफर करने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक बारिश और तेज हवाओं से रास्ते प्रभावित हो सकते हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.