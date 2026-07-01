Kal Ka Mausam 2 July: कल कहां होगी भारी बारिश? जानें दिल्ली-UP से गुजरात-महाराष्ट्र तक मौसम पर अपडेट

IMD Weather Update 2 July: देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. 2 जुलाई को कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है. पिछले एक दिन में पश्चिमी तट, मध्य भारत, पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखी गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए भी कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया. कल कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक का असर रह सकता है. वहीं, कुछ जगहों पर उमस और तापमान भी सामान्य से ऊपर बना रहेगा. ऐसे में चलिए जानते हैं देशभर में कल यानी गुरुवार (2 जुलाई) को मौसम का हाल कैसा रहने वाला है?
राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए 2 जुलाई का मौसम राहत और चुनौती दोनों लेकर आ सकता है. कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. दिल्ली-NCR में उमस के बीच बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है.
वहीं, बिहार और झारखंड में 2 जुलाई को बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा की स्थिति बन सकती है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण स्थानीय जलभराव और आवाजाही प्रभावित हो सकती है.
गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए मौसम ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है. क्योंकि यहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश का असर बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका है. लोगों को खुले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 2 जुलाई को मानसून सबसे ज्यादा असर दिखा सकता है. मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.
महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं और लगातार बारिश से निचले क्षेत्रों में परेशानी बढ़ सकती है. विदर्भ और मराठवाड़ा में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है.
ओडिशा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भी 2 जुलाई को बारिश जारी रहने के संकेत हैं कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.
पहाड़ी इलाके जैसे – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फिसलन और रास्तों पर असर पड़ सकता है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेज हवाओं और खराब समुद्री परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों और समुद्र के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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