Kal Ka Mausam 2 July: कल कहां होगी भारी बारिश? जानें दिल्ली-UP से गुजरात-महाराष्ट्र तक मौसम पर अपडेट

देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट. जानें दिल्ली-यूपी, बिहार-झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत किन इलाकों में बारिश होगी और कहां गर्मी सताएगी.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 1, 2026, 5:07 PM IST
Kal Ka Mausam 2 July: कल कहां होगी भारी बारिश? जानें दिल्ली-UP से गुजरात-महाराष्ट्र तक मौसम पर अपडेट
समुद्र के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. (Photo from AI)
  • 2 जुलाई को कई राज्यों में मानसून और ज्यादा एक्टिव रह सकता है
  • पश्चिम भारत और तटीय इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है
  • उत्तर भारत में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा है
  • मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति बन सकती है

IMD Weather Update 2 July: देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. 2 जुलाई को कई राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है. पिछले एक दिन में पश्चिमी तट, मध्य भारत, पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखी गई, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले दिन के लिए भी कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया. कल कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक का असर रह सकता है. वहीं, कुछ जगहों पर उमस और तापमान भी सामान्य से ऊपर बना रहेगा. ऐसे में चलिए जानते हैं देशभर में कल यानी गुरुवार (2 जुलाई) को मौसम का हाल कैसा रहने वाला है?

दिल्ली और यूपी में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए 2 जुलाई का मौसम राहत और चुनौती दोनों लेकर आ सकता है. कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है और कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. दिल्ली-NCR में उमस के बीच बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है.

और पढ़ें: Monsoon Tracker: खत्म हुआ इंतजार! दिल्ली में मानसून इस दिन देगा दस्तक, गर्मी से मिलेगी राहत

बिहार-झारखंड में गरज के साथ बारिश (Bihar Weather Update)

वहीं, बिहार और झारखंड में 2 जुलाई को बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवा की स्थिति बन सकती है. कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण स्थानीय जलभराव और आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

गुजरात और राजस्थान में मौसम को लेकर अलर्ट (Rajasthan Weather)

गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए मौसम ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है. क्योंकि यहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश का असर बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका है. लोगों को खुले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

MP–छत्तीसगढ़ में मानसून का असर (Chhattisgarh Weather)

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 2 जुलाई को मानसून सबसे ज्यादा असर दिखा सकता है. मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

महाराष्ट्र में भारी बारिश (Maharashtra Kal Ka Mausam)

महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं और लगातार बारिश से निचले क्षेत्रों में परेशानी बढ़ सकती है. विदर्भ और मराठवाड़ा में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है.

समुद्री इलाकों में सावधानी बरतना जरूरी (Monsoon Update)

ओडिशा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भी 2 जुलाई को बारिश जारी रहने के संकेत हैं कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

पहाड़ी राज्यों का हाल भी जान लें (UK, Himachal Weather)

पहाड़ी इलाके जैसे – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में फिसलन और रास्तों पर असर पड़ सकता है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तेज हवाओं और खराब समुद्री परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों और समुद्र के पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.