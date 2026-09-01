Kal Ka Mausam: देशभर में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने कल यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा है, जबकि पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात की चेतावनी दी गई. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल यानी बुधवार (2 सिंतबर) को मौसम कैसा रहेगा.
देश की राजधानी में कल भारी बारिश के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. इस दौरान, दिल्ली का तापमान 31 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.
यूपी की बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, सोनभद्र, कानपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशांबी, हरदोई, मैनपुरी, इटावा, शामली, बदायूं, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है.
बिहार के सिवान, गया, जहानाबाद, पटना, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं झारखंड के देवघर, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, रांची, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, पलामू, चतरा, जमशेदपुर और सिंहभूम में बारिश का अलर्ट है.
राजस्थान के टोंक, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, कोटा, डूंगरपुर, फलोदी, डीडवाना, जोधपुर और पाली में बारिश की संभावना है. इसके अलावा, पंजाब के कपूरथला, बठिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, संगरूर, बरनाला, गुरदासपुर और होशियारपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट है.
सीएम मोहन यादव के राज्य मध्य प्रदेश के सिवनी, देवास, बैतूल, हरदा, धार, विदिशा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, गुना, उज्जैन, उमरिया, जबलपुर और होशंगाबाद में आंधी का अलर्ट है. वहीं, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, सूरजपुर, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, महासमुंद और कोरबा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती.
पश्चिम बंगाल के मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, कालिम्पोंग, दुर्गापुर, हावड़ा और जलपाईगुड़ी में मध्यम से 65-70 किमी की हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है. ओडिशा के बलांगीर, नौपाड़ा, भुवनेश्वर, पुरी, सुंदरगढ़, मयूरभंज और संबलपुर में भारी बारिश हो सकती है.
पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में बारिश-आंधी की चेतावनी है. हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन, लाहौल-स्पीति, शिमला और कुल्लू में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, पुंछ, बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, बांदीपोरा और जम्मू समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है.
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