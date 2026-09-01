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Kal Ka Mausam 2 September: मानसून ने पकड़ी रफ्तार! दिल्ली से लेकर बंगाल तक होगी बारिश, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा

IMD Weather Update 2 September: बुधवार को यूपी-बिहार समेत 23 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. IMD ने 75 KM की रफ्तार से तेज हवाओं, बिजली और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 1, 2026, 7:11 PM IST
Kal Ka Mausam 2 September: मानसून ने पकड़ी रफ्तार! दिल्ली से लेकर बंगाल तक होगी बारिश, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा
दिल्ली का तापमान 31 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है. (Photo from IANS)
  • 2 सितंबर को यूपी-बिहार समेत करीब 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट है
  • इस दौरान, 75 किमी/घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती
  • दिल्ली से लेकर ओडिशा तक कई राज्यों में मौसम खराब रहेगा
  • वहीं, पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और खराब मौसम की चेतावनी है

Kal Ka Mausam: देशभर में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने कल यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा है, जबकि पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात की चेतावनी दी गई. उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल यानी बुधवार (2 सिंतबर) को मौसम कैसा रहेगा.

दिल्ली में कल आंधी-बारिश के आसार (Delhi Weather Tomorrow)

देश की राजधानी में कल भारी बारिश के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है. इस दौरान, दिल्ली का तापमान 31 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.

और पढ़ें: कल चलेंगी तूफानी हवाएं, यूपी-बिहार से लेकर बंगाल तक आंधी-बारिश, दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम

यूपी में कहां-कहां हो सकती है बारिश (UP Kal Ka Mausam)

यूपी की बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, सोनभद्र, कानपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशांबी, हरदोई, मैनपुरी, इटावा, शामली, बदायूं, गोरखपुर, प्रयागराज और देवरिया में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है.

बिहार से झारखंड तक बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के सिवान, गया, जहानाबाद, पटना, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और लखीसराय में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं झारखंड के देवघर, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, रांची, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, पलामू, चतरा, जमशेदपुर और सिंहभूम में बारिश का अलर्ट है.

राजस्थान-पंजाब में भी बारिश (Rajasthan Weather News)

राजस्थान के टोंक, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, जयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, कोटा, डूंगरपुर, फलोदी, डीडवाना, जोधपुर और पाली में बारिश की संभावना है. इसके अलावा, पंजाब के कपूरथला, बठिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट, संगरूर, बरनाला, गुरदासपुर और होशियारपुर में आंधी-बारिश का अलर्ट है.

MP में आंधी, तो छत्तीसगढ़ में बारिश (Madhya Pradesh Mausam)

सीएम मोहन यादव के राज्य मध्य प्रदेश के सिवनी, देवास, बैतूल, हरदा, धार, विदिशा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, गुना, उज्जैन, उमरिया, जबलपुर और होशंगाबाद में आंधी का अलर्ट है. वहीं, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, सूरजपुर, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, जांजगीर, दुर्ग, महासमुंद और कोरबा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती.

बंगाल से लेकर ओडिशा तक भारी बारिश (India Monsoon Update)

पश्चिम बंगाल के मालदा, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, बीरभूम, नादिया, कालिम्पोंग, दुर्गापुर, हावड़ा और जलपाईगुड़ी में मध्यम से 65-70 किमी की हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है. ओडिशा के बलांगीर, नौपाड़ा, भुवनेश्वर, पुरी, सुंदरगढ़, मयूरभंज और संबलपुर में भारी बारिश हो सकती है.

मैदान से लेकर पहाड़ों तक मौसम खराब (Himachal Weather)

पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड के चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में बारिश-आंधी की चेतावनी है. हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, सोलन, लाहौल-स्पीति, शिमला और कुल्लू में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, पुंछ, बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, उधमपुर, बांदीपोरा और जम्मू समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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