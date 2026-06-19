Kal Ka Mausam 20 June: मौसम का डबल अटैक! कहीं गर्मी... तो कहीं आंधी-बारिश; जानें आपके शहर में मौसम का हाल

IMD Weather Update 20 June: भारत में इस वक्त मौसम की दो अलग-अलग तस्वीरें दिखने को मिल रही है. एक तरफ कई राज्यों में तेज गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कई राज्यों में आंधी, बारिश और कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान, हवाएं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी शनिवार (20 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा? किन जगहों पर बारिश होगी और कहां तेज धूप लोगों को परेशान करेगी?
दिल्ली-एनसीआर में 20 जून को आंधी और हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं और तापमान 37 से 39 डिग्री के बीच बना रहेगा. 21 जून तक बादल छाए रहने के आसार हैं, जबकि 22 जून को बारिश की संभावना कम है.
उत्तर प्रदेश में कई जिलों में 20 जून को लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश और पूर्वी यूपी में 24 जून तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है.
बिहार में फिलहाल गर्मी का असर बना रहेगा और 20 से 22 जून तक कई जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, 23 जून से मानसून का असर दिखना शुरू हो सकता है. गुजरात में भी गर्मी और उमस के बीच कुछ हिस्सों में बादल छाने और मौसम बदलने के संकेत हैं.
राजस्थान में 20 से 25 जून के बीच आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. महाराष्ट्र में 23 जून के आसपास मानसून आगे बढ़ सकता है, जिससे कई हिस्सों में बारिश बढ़ने की संभावना है.
वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. तेलंगाना में भी तेज हवाओं और बदलते मौसम का असर देखने को मिल सकता है.
ओडिशा में 20 जून को भारी बारिश और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी इलाकों के साथ सिक्किम में भी अगले 8 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
जम्मू-कश्मीर में 20 से 22 जून तक बारिश, तेज हवाएं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है. हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी है.
वहीं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई इलाकों में 25 जून तक रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है.
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