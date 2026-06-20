Kal Ka Mausam 21 June: अगले 13 घंटे भारी! देश के कई हिस्सों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें दिल्ली-यूपी का हाल

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने 21 जून के लिए यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 23 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. जानिए आपके शहर का मौसम का ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 20, 2026, 5:41 PM IST
Kal Ka Mausam 21 June: अगले 13 घंटे भारी! देश के कई हिस्सों में बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें दिल्ली-यूपी का हाल
राजधानी दिल्ली में 21 जून को भारी बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है. (Photo from AI)
  • मौसम विभाग ने 21 जून को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया.
  • कई राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.
  • पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश, भूस्खलन और यात्रा प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.
  • लोगों को यात्रा से पहले मौसम अपडेट देखने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Kal Ka Mausam 21 June: देशभर में कहीं लोग तेज गर्मी और उमस से परेशान हैं, तो कहीं बारिश और तूफान ने चिंता बढ़ा दी है. इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने रविवार (21 जून) के लिए अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में तेज बारिश, बिजली गिरने और 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार कल के मौसम का अपडेट जरूर देख लें.

कल दिल्ली-यूपी में मौसम कैसा रहेगा?

राजधानी दिल्ली में 21 जून को भारी बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है. यहां हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, जबकि तापमान 39 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

और पढ़ें: Mansoon Tracker 2026: अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में होगी जोरदार बारिश, मानसून को लेकर IMD ने दी खुशखबरी

वहीं यूपी में मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल सकती हैं.

बिहार-झारखंड का हाल भी जान लें

बिहार में गया, पटना, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और भागलपुर समेत कई जिलों में 21 से 22 जून तक तेज बारिश और 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी चलने की संभावना जताई गई है.

वहीं झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और पलामू समेत कई जिलों में 21 से 23 जून तक तेज बारिश और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान की चेतावनी जारी है.

राजस्थान, MP और महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम

गुजरात में भी मानसून एक्टिव होने की संभावना जताई गई है और लोगों को समुद्री इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है. राजस्थान के चुरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर और अजमेर समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है. मध्य प्रदेश के नीमच, विदिशा, बालाघाट, खंडवा और शिवपुरी जैसे जिलों में भी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की गई है. वहीं महाराष्ट्र में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने के संकेत हैं.

बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद और हुगली में 21 से 23 जून के बीच भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. कोलकाता का तापमान 35 से 28 डिग्री के आसपास रह सकता है.

वहीं दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. कुछ इलाकों में बिजली गिरने और ओले पड़ने की भी संभावना जताई गई है. IMD ने लोगों को जलभराव वाले इलाकों और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी है.

पहाड़ी राज्यों में बढ़ी चिंता, मौसम अपडेट जरूर देखें

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम चुनौतीपूर्ण रह सकता है. जम्मू, पुंछ, अनंतनाग और कुपवाड़ा में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है. हिमाचल के कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और ऊना में 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज तूफान की संभावना है

उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में भी भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोग पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें. क्योंकि अचानक मौसम बिगड़ने से परेशानी बढ़ सकती है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.