Kal Ka Mausam 23 June: 80 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

IMD Weather Update: गर्मी और उमस के बीच थोड़ी देर की राहत देने वाली बारिश कई जगह परेशानी भी बन सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी मंगलवार (23 जून) को देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी देखने को मिल सकती है. कुछ इलाकों में हवा 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल मौसम कैसा रहने वाला है?
दिल्ली में कल मध्यम से भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी है. यहां हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
वहीं यूपी में मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है. लखनऊ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रह सकता है.
बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और कई अन्य जिलों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी जारी है. यहां 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. इस दौरान, पटना का तापमान 38 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.
झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर समेत कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और असम के कई जिलों में भी भारी बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है.
राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, रीवा, देवास, छिंदवाड़ा और भोपाल सहित कई क्षेत्रों में भी मौसम बिगड़ सकता है. ऐसे में अगले 24 घंटे लोगों के लिए सतर्कता और तैयारी वाले रहने वाले हैं.
उत्तर और पूर्वी भारत के साथ अब दक्षिण भारत में भी मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने केरल में भी 23 जून को भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. केरल के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने, गरज-चमक और तेज बारिश की संभावना बनी हुई है.
उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश, बिजली और तेज हवा का अलर्ट जारी है. वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग और उधमपुर जैसे इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.
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