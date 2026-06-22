Kal Ka Mausam 23 June: 80 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-यूपी समेत 15 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने 23 जून को यूपी, दिल्ली, बिहार समेत 15 राज्यों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस खबर में जानिए अपने राज्य का मौसम पर ताजा अपडेट.

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अगले 24 घंटे लोगों के लिए सतर्कता और तैयारी वाले रहने वाले हैं. (Photo from AI)

23 जून को देश के 15 राज्यों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी है.

कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 80 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

कुछ राज्यों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है.

पहाड़ों की यात्रा करने वालों को मौसम अपडेट देखकर ही निकलने की सलाह दी गई है.

IMD Weather Update: गर्मी और उमस के बीच थोड़ी देर की राहत देने वाली बारिश कई जगह परेशानी भी बन सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी मंगलवार (23 जून) को देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी देखने को मिल सकती है. कुछ इलाकों में हवा 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Kal Ka Mausam)

दिल्ली में कल मध्यम से भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी है. यहां हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

यूपी में आंधी की संभावना (UP Kal Ka Mausam)

वहीं यूपी में मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, कानपुर, झांसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है. लखनऊ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रह सकता है.

बिहार में बारिश के साथ आएगा तूफान (Bihar Weather Update)

बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और कई अन्य जिलों में तेज बारिश और तूफान की चेतावनी जारी है. यहां 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. इस दौरान, पटना का तापमान 38 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

झारखंड में 70 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर समेत कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और असम के कई जिलों में भी भारी बारिश और आंधी का असर देखने को मिल सकता है.

राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, रीवा, देवास, छिंदवाड़ा और भोपाल सहित कई क्षेत्रों में भी मौसम बिगड़ सकता है. ऐसे में अगले 24 घंटे लोगों के लिए सतर्कता और तैयारी वाले रहने वाले हैं.

केरल में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी

उत्तर और पूर्वी भारत के साथ अब दक्षिण भारत में भी मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने केरल में भी 23 जून को भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. केरल के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने, गरज-चमक और तेज बारिश की संभावना बनी हुई है.

पहाड़ी राज्यों में कल मौसम कैसा रहेगा?

उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश, बिजली और तेज हवा का अलर्ट जारी है. वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में भी मौसम खराब रहने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग और उधमपुर जैसे इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.