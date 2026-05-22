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Imd Weather Update 23 May Uttarakhand Rain Delhi Up Bihar Heatwave Alert

Kal Ka Mausam 23 May: गर्मी पर लगेगा ब्रेक! कहीं होगी बारिश तो कहीं चलेंगी तेज हवाएं, जानें दिल्ली का हाल

IMD Weather Update: शनिवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी, लू, बारिश और आंधी का अलर्ट है.

कहीं लोगों को भीषण गर्मी सताएगी, तो कहीं आंधी और बारिश ने मुश्किलें बढ़ा देगी. (Photo from AI)

उत्तर भारत के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं, जिसमें दिल्ली-यूपी, बिहार शामिल हैं. यहां सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है. कई शहरों में तो तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नजर आती हैं. इस बीच, मौसम विभाग (IMD Weather Update) ने शनिवार यानी 23 मई, 2026 के लिए मौसम पर अपडेट जारी कर दिया है. चलिए खबर में आपको बताते हैं कल मौसम कहां पर कैसा रहेगा?

दिल्ली-NCR में अभी और सताएगी गर्मी

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के NCR इलाकों में अगले कुछ दिन मुश्किल भरे रह सकते हैं. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट रहेगा. IMD के मुताबिक 23 से 27 मई के बीच दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास रहेगा. तेज गर्म हवाएं और उमस लोगों की परेशानी और बढ़ाएंगी.

वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए भी हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है.

यूपी, बिहार में लू-आंधी का डबल अटैक

यूपी में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ा है. बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और चित्रकूट समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. वहीं लखनऊ, अयोध्या, सहारनपुर और बाराबंकी समेत 17 जिलों में येलो अलर्ट है.

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बिहार में अगले दो दिनों तक तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है. यहां 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पटना, भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

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मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और शहडोल समेत 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है. कई इलाकों में दिनभर तेज गर्म हवाएं चलने से हालात और मुश्किल हो सकते हैं.

राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम बदलने के संकेत मिलने लगे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 23 मई को राज्य के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे तापमान में करीब 2 डिग्री तक गिरावट आने की उम्मीद है.

वहीं उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

केरल में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

केरल में मानसून की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं. IMD ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम और एर्नाकुलम समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. 27 मई तक हल्की से मध्यम बारिश और उसके बाद 3 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ओडिशा के कई जिलों में भी गर्मी के साथ आकाशीय बिजली, गरज-चमक और तेज हवाओं का अनुमान है.

वहीं जम्मू-कश्मीर में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. श्रीनगर, जम्मू, गुलमर्ग और पहलगाम में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. कहीं लोगों को भीषण गर्मी सताएगी, तो कहीं आंधी और बारिश ने मुश्किलें बढ़ा देगी.