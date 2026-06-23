Kal Ka Mausam 24 June: दिल्ली-यूपी समेत इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, आंधी-तूफान का भी अलर्ट

IMD ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. जानिए आपके राज्य में मौसम कैसा रहेगा और कहां सबसे ज्यादा असर पड़ेगा.

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पटना में तापमान 39°C तक जा सकता है. (Photo from AI)

24 जून को यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट है.

कुछ इलाकों में 90 किमी/घंटा तक तेज हवा चलने की संभावना है.

पहाड़ी राज्यों में यात्रा से पहले मौसम अपडेट देखने की सलाह दी है.

कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में मॉनसून आगे बढ़ सकता है.

IMD Weather Update: कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद लोगों के लिए राहतभरी खबर आई है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कल देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की है. कुछ जगहों पर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पहाड़ी राज्यों में यात्रा करने वालों को भी मौसम अपडेट देखकर ही निकलने को कहा गया है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं बुधवार (24 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली और यूपी में बारिश की संभावना

दिल्ली में 24 से 25 जून के दौरान भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी है. यहां हवा 60–70 किमी प्रति घंटे तक चल सकती है. तापमान 38°C से 31°C के बीच रह सकता है.

वहीं यूपी के गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और 80–90 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाओं का अलर्ट है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 40–41°C और न्यूनतम 31°C रहने का अनुमान है.

बिहार, झारखंड में बिजली और बारिश का खतरा

बिहार के गया, पूर्णिया, भागलपुर, समस्तीपुर, किशनगंज समेत कई जिलों में 24–27 जून तक भारी बारिश और 50–55 किमी प्रति घंटे की हवा चल सकती है. पटना में तापमान 39°C तक जा सकता है

झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर और आसपास के जिलों में 70–75 किमी प्रति घंटे तक तेज हवा और बारिश का अलर्ट है.

बंगाल के बीरभूम, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद और कलिम्पोंग में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

राजस्थान-पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अलर्ट

राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कई जिलों में 60–70 किमी प्रति घंटे तक तेज हवा चल सकती है. वहीं पंजाब के लुधियाना, जालंधर और पटियाला में भी बारिश और आंधी की संभावना है.

मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, धार, विदिशा और आसपास के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं असम के गुवाहाटी, धुबरी, बारपेटा और कई जिलों में तेज बारिश और 70–75 किमी प्रति घंटे की हवा का अलर्ट है.

पहाड़ी राज्यों में यात्रा से पहले देख लें मौसम

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी है. देहरादून का तापमान 33°C से 26°C के बीच रह सकता है.

हिमाचल के सोलन, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में 65–70 किमी प्रति घंटे तक हवा चल सकती है. मनाली का तापमान 14°C से 7°C तक रह सकता है. जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और बारामूला में भी बारिश और तूफान का असर रहेगा.