Kal Ka Mausam 25 June: यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

IMD Weather Update: मानसून तेजी से उत्तर और पूर्वी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर कई राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि कल को देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और कुछ जगहों पर वज्रपात की स्थिति बन सकती है. महाराष्ट्र में अगले दो दिन लगातार तेज बारिश का अनुमान है. वहीं उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी गुरुवार (25 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है?
राजधानी दिल्ली में कल मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान, अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
यूपी के कई जिलों में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है. बुलंदशहर, आगरा, झांसी, कानपुर, हापुड़, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहने की संभावना है.
वहीं बिहार में पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और भागलपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां हवा की गति 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पटना का तापमान 39 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.
झारखंड में जामताड़ा, देवघर, रांची, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत कई जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा और बारिश का अनुमान है.
इसके अलावा बंगाल के कोलकाता, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, मालदा और हावड़ा में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. इस दौरान, कोलकाता का तापमान 36 से 29 डिग्री रहने का अनुमान है.
बात करें महाराष्ट्र की तो मुंबई, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा और यवतमाल सहित कई जिलों में भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं का अलर्ट है. लोगों को गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.
पंजाब के होशियारपुर, जालंधर, गुरदासपुर और पटियाला में भी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान के जयपुर, अजमेर, बीकानेर, चुरू, नागौर और कोटा समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश और 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा चल सकती है.
वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर और सागर सहित कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इल दौरान, भोपाल का तापमान 32 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है.
पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे लोग मौसम का अपडेट जरूर ले लें. उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, देहरादून, चंपावत और अल्मोड़ा जैसे इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.
हिमाचल प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन सोलन, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर में तेज हवा चल सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, डोडा और रामबन समेत कई इलाकों में बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चलने की संभावना जताई गई है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें