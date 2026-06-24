Kal Ka Mausam 25 June: यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

गुरुवार यानी 25 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी है. इस खबर में जानिए आईएमडी का मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 24, 2026, 4:51 PM IST
Kal Ka Mausam 25 June: यूपी-बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल
दिल्ली में कल मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. (Photo from AI)
  • 25 जून को देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी है.
  • यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों में मौसम करवट लेगा.
  • कुछ इलाकों में 80–85 किमी प्रति घंटे तक तेज हवा चलने की संभावना है.
  • कई राज्यों में वज्रपात, जलभराव और यात्रा प्रभावित होने का अनुमान है.

IMD Weather Update: मानसून तेजी से उत्तर और पूर्वी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर कई राज्यों में साफ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि कल को देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और कुछ जगहों पर वज्रपात की स्थिति बन सकती है. महाराष्ट्र में अगले दो दिन लगातार तेज बारिश का अनुमान है. वहीं उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी गुरुवार (25 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Kal Ka Mausam)

राजधानी दिल्ली में कल मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान, अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 24 June: दिल्ली-यूपी समेत इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, आंधी-तूफान का भी अलर्ट

यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट (UP Weather Update)

यूपी के कई जिलों में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है. बुलंदशहर, आगरा, झांसी, कानपुर, हापुड़, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहने की संभावना है.

बिहार में भारी बारिश की चेतावनी (Bihar Weather Tomorrow)

वहीं बिहार में पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और भागलपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है. यहां हवा की गति 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. पटना का तापमान 39 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

झारखंड में बिजली गिरने का खतरा (Jharkhand Weather)

झारखंड में जामताड़ा, देवघर, रांची, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत कई जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा और बारिश का अनुमान है.

बंगाल में इन जगहों पर बारिश का अनुमान (West Bengal Rain)

इसके अलावा बंगाल के कोलकाता, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, मालदा और हावड़ा में भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. इस दौरान, कोलकाता का तापमान 36 से 29 डिग्री रहने का अनुमान है.

महाराष्ट्र में अगले दो दिन बारिश (Mumbai Weather Update)

बात करें महाराष्ट्र की तो मुंबई, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा और यवतमाल सहित कई जिलों में भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं का अलर्ट है. लोगों को गैरजरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

राजस्थान-पंजाब में मौसम दिखाएगा रंग (Rajasthan Weather)

पंजाब के होशियारपुर, जालंधर, गुरदासपुर और पटियाला में भी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान के जयपुर, अजमेर, बीकानेर, चुरू, नागौर और कोटा समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश और 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा चल सकती है.

मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी (Bhopal Weather Update)

वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर और सागर सहित कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इल दौरान, भोपाल का तापमान 32 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है.

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बदलेगा मौसम

पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे लोग मौसम का अपडेट जरूर ले लें. उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, देहरादून, चंपावत और अल्मोड़ा जैसे इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश का कोई बड़ा अलर्ट नहीं है, लेकिन सोलन, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर में तेज हवा चल सकती है. वहीं जम्मू-कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, डोडा और रामबन समेत कई इलाकों में बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा चलने की संभावना जताई गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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