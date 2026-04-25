Weather Update: 26 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम? गर्मी से मिलेगी राहत या बरसेगी आग, IMD ने दिया अपडेट

IMD Weather Report: मौसम विभाग के अनुसार, 26 अप्रैल को कहीं लू तो कहीं बारिश और आंधी देखने को मिलेगी. आइए जानते हैं किस राज्य में कैसा मौसम होगा.

Published date india.com Published: April 25, 2026 11:42 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
Weather Update: 26 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम? गर्मी से मिलेगी राहत या बरसेगी आग, IMD ने दिया अपडेट
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मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, रविवार (26 अप्रैल) को देश भर में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा. कहीं पर तेज गर्मी लोगों को परेशान करेगी, तो कहीं बारिश और आंधी से राहत मिलेगी. कुछ इलाकों में लोगों को लू से जूझना पड़ेगा, तो कुछ जगहों पर ठंडी हवाएं और बारिश राहत लेकर आएंगी. चलिए आपको बताते हैं रविवार को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-हरियाणा, पंजाब में लू का कहर

उत्तर-पश्चिम भारत के इलाके जैसे – दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा. यहां तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है, कई जगहों पर लू चल सकती है. हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के असर से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है.

मध्य भारत में गर्मी बरकरार

वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ जैसे इलाकों में भी गर्मी का असर बना रहेगा. यहां तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं. हालांकि, कुछ जगहों पर हल्की बारिश या तेज हवाएं चल सकती हैं. लेकिन इससे गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा. इन इलाकों में बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं. कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. IMD के अनुसार, ये क्षेत्र फिलहाल एक्टिव वेदर जोन में हैं, जहां लगातार बादल और तूफानी गतिविधियां बनी रहेंगी. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है.

दक्षिण और पश्चिम भारत में मिलाजुला असर

दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. साथ ही गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. तटीय इलाकों में उमस भरा मौसम बना रहेगा. वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बादल छाने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने इलाके के मौसम को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें, खासकर लू और आंधी-तूफान से बचने के लिए.

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Gargi Santosh

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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