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Kal Ka Mausam 26 May: दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने दी तेज आंधी और बारिश की चेतावनी
IMD Weather Update 26 May: मौसम विभाग ने यूपी, बिहार समेत 13 राज्यों में बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. जानिए दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों में मौसम कैसा रहेगा?
उत्तर भारत के राज्यों में इस समय पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि हर कोई बस बारिश का इंतजार कर रहा है. इस बीच, मौसम विभाग ने राहत और चिंता दोनों वाली खबर दी है. IMD के मुताबिक, कल यानी मंगलवार (26 मई, 2026) से मौसम करवट ले सकता है. कहीं तेज बारिश होगी, तो कहीं आंधी-तूफान लोगों को परेशान करेगी.
13 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार – यूपी, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है. कई जगहों पर तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल और आने वाले दिनों में देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है?
दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी में आने वाले दिनों में मौसम करवट ले सकता है. फिलहाल, 26 मई को दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं. लेकिन 29 मई को तेज बारिश और धूलभरी आंधी देखने को मिल सकती है. इस दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है.
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यूपी, बिहार और झारखंड का हाल जानें
यूपी में भी अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. कल यानी 26 मई को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है. हालांकि, 29 मई से मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है. यहां हवा की रफ्तार 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
वहीं बिहार में आने वाले दिनों में गया, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. पटना में कल तापमान गिरने की उम्मीद है, लेकिन 37 सेल्सियस रहेगा. झारखंड के कई जिलों में भी तेज बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा चलने की संभावना जताई गई है.
पहाड़ी राज्यों में बढ़ सकती हैं मुश्किलें
पहाड़ी राज्यों जैसे – उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम रंग दिखाएगा. उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी है. वहीं हिमाचल के शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में भी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं.
दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. कोलकाता में तापमान थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उमस बनी रहेगी.
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कहीं बारिश, तो कहीं हीटवेव का डबल अटैक
जहां कई राज्यों में बारिश और तूफान का खतरा है, तो दूसरी ओर राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी रहेगा. राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे इलाकों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है. पंजाब में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है, हालांकि 28 मई के बाद वहां हल्की बारिश हो सकती है.
मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर और सागर समेत कई जिलों में गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील रहने वाले हैं. इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और समय-समय पर मौसम विभाग की सलाह पर नजर रखनी चाहिए.
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