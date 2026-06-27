Kal Ka Mausam 28 June: कहीं लू के थपेड़े तो कहीं झमाझम बारिश, जानें 28 जून को कैसा रहेगा आपके इलाके का मौसम

मौसम विभाग ने 16 राज्यों में आंधी, बारिश और 80 KM/H तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. जानें 28 जून को दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड समेत आपके राज्य में मौसम पर अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 27, 2026, 5:38 PM IST
Kal Ka Mausam 28 June: कहीं लू के थपेड़े तो कहीं झमाझम बारिश, जानें 28 जून को कैसा रहेगा आपके इलाके का मौसम
दिल्ली में 28 जून से 30 जून तक आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है. (Photo from AI)
  • 16 राज्यों में 28 जून से आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है
  • कई इलाकों में 60–80 KM/H तक तेज हवाएं चलने की संभावना है
  • अगले 3–4 दिनों में मानसून गुजरात, MP, बिहार और यूपी तक तेजी से बढ़ेगा
  • उत्तर प्रदेश में 29 जून के बाद तापमान 6–9 डिग्री तक गिर सकता है

IMD Weather Update 28 June: मौसम विभाग ने 16 राज्यों में आंधी, बिजली और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आने वाले दिनों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. IMD के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के कई हिस्सों में इसकी पहुंच मजबूत हो सकती है. ऐसे में चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी रविवार (28 जून) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा? (Delhi Weather Update)

दिल्ली में 28 जून से 30 जून तक आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 27 June: यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश, तूफान का भी अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा कल का मौसम

यूपी में आंधी के साथ मौसम बदलेगा (UP Kal Ka Mausam)

वहीं, यूपी में मानसून की एंट्री की स्थिति मजबूत होती दिख रही है. 29 जून के बाद, पश्चिमी यूपी में भी बारिश बढ़ेगी और तापमान 6 से 9 डिग्री तक गिर सकता है. वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर में हीटवेव का असर रहने की संभावना है.

बिहार-झारखंड में भी हल्की बारिश के आसार

बिहार में भी मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है. 28 से 30 जून के बीच कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने के आसार हैं. 29 जून से 1 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं.

झारखंड में भी 28 जून को छिटपुट बारिश होगी, लेकिन 29 जून से 1 जुलाई के बीच अधिकांश हिस्सों में बारिश बढ़ेगी और कई जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं.

पंजाब में भी मौसम बदलने के संकेत (Punjab Weather)

पंजाब में 28 जून से 2 जुलाई तक मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और बठिंडा सहित कई जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

बड़े शहरों में कल तापमान कितना रहेगा? (Kal Ka Mausam)

रविवार (28 जून) को देश के कई बड़े शहरों में तापमान अलग-अलग रहेगा. दिल्ली में अधिकतम 40°C और न्यूनतम 29°C, मुंबई में 33°C और 26°C, चेन्नई में 39°C और 29°C, कोलकाता में 36°C और 26°C, लखनऊ में 41°C और 29°C, पटना में 38°C और 30°C, रांची में 33°C और 23°C, भोपाल में 33°C और 24°C, जयपुर में 38°C और 29°C दर्ज हो सकता है.

पहाड़ी राज्यों में कल का मौसम (UK Weather Update)

हिमाचल प्रदेश में 28 जून से 3 जुलाई तक मौसम सक्रिय रहेगा. 28 से 30 जून के बीच कई इलाकों में लगातार बारिश हो सकती है, जबकि जुलाई की शुरुआत में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश बढ़ने का अनुमान है.

उत्तराखंड में भी 28 से 30 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. 30 जून के बाद कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है.

जम्मू-कश्मीर में 28 और 29 जून को कई जगह बारिश हो सकती है, जबकि 30 जून के बाद इसका दायरा और बढ़ने का अनुमान है. यहां कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं. 2 और 3 जुलाई के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अलर्ट है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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