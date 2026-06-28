Kal Ka Mausam 29 June: दिल्ली-यूपी में कल हो सकती है बारिश, जानें अपने शहर का हाल

IMD ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. इस खबर में जानिए मौसम पर ताजा अपडेट.

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दिल्ली में कल बारिश और तेज हवा की संभावना जताई गई है. (Photo from AI)

मौसम विभाग ने 29 जून को देश के 17 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया

कई इलाकों में हवा की रफ्तार 80–85 किमी/घंटा तक पहुंचने की संभावना है

कुछ राज्यों में ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है

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IMD Weather Update 29 June: मौसम विभाग ने कल यानी 29 जून को देश के कई हिस्सों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवा और कुछ क्षेत्रों में आंधी-तूफान देखने को मिल सकता है. कई जगहों पर हवा की रफ्तार 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं सोमवार (29 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में कल बारिश और तेज हवा की संभावना जताई गई है. यहां हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इस दौरान, राजधानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

यूपी में अभी सताएगी गर्मी (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, अमेठी, प्रयागराज, कानपुर और कई अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी है. यहां 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा चल सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बिहार-झारखंड में कल मौसम कैसा रहेगा (Bihar Weather Update)

वहीं, बिहार में पश्चिमी चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, भागलपुर और अन्य जिलों में 29 जून से 2 जुलाई तक भारी बारिश और तूफान का असर रह सकता है. पटना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

झारखंड के साहेबगंज, दुमका, देवघर, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर समेत कई जिलों में 29 जून से 1 जुलाई तक बारिश और तेज हवा का अलर्ट है. रांची में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

राजस्थान-पंजाब में बारिश का अनुमान

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, टोंक और अन्य जिलों में भी बारिश और तेज आंधी का अनुमान है. जयपुर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

वहीं पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट समेत कई जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है.

पहाड़ी राज्यों का हाल भी जान लें (UK Weather Update)

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में 29 जून से 3 जुलाई तक बारिश और 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में भी तेज बारिश हो सकती है. वहीं, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.