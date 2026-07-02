Kal ka Mausam 3 July: कई जगहों पर हो सकती है जोरदार बारिश, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में IMD का आंधी-तूफान का अलर्ट

Kal ka Mausam 3 July: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार (3 जुलाई) के लिए कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादा असर रहने की संभावना है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 2, 2026, 6:36 PM IST
Kal ka Mausam 3 July: कई जगहों पर हो सकती है जोरदार बारिश, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में IMD का आंधी-तूफान का अलर्ट
कल का मौसम कैसा रहेगा.

Kal ka Mausam 3 July: देशभर में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिम, मध्य, उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है.

सबसे ज्यादा असर पश्चिमी और मध्य भारत में देखने को मिल सकता है. गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है. लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, सड़क यातायात प्रभावित होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है. प्रशासन को भी आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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मौसम विभाग की अपील

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी शुक्रवार को मौसम चुनौतीपूर्ण रह सकता है। शहर और उपनगरों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि रात और तड़के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश हो सकती है. इसके साथ ही तेज हवा के झोंके भी चल सकते हैं. ऐसे हालात में स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से समुद्र किनारे जाने और जलभराव वाले इलाकों से बचने की अपील की है.

दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा. यहां बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. राजधानी के कुछ हिस्सों और आसपास के हरियाणा क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है. इससे तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन कई स्थानों पर ट्रैफिक और दैनिक जीवन प्रभावित होने की संभावना भी बनी रहेगी.

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़क बंद होने और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी स्थितियां बन सकती हैं. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में भी तेज बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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