Kal Ka Mausam 3 June: कहीं गर्मी से राहत तो कहीं बारिश का कहर, देशभर में बदलेगा मौसम का मिजाज

पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को अब राहत मिलती नजर आ रही है. कहीं तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, तो कहीं अचानक बारिश और आंधी ने जनजीवन को प्रभावित किया. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा मौसम बुलेटिन में बताया, देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट लेगा. 3 जून को दिल्ली-NCR, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. चलिए आपको बताते हैं बुधवार को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है.
IMD के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. कई इलाकों में तेज आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है.
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है. लगातार बदलते मौसम के कारण कई राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा सकता है, जबकि कुछ इलाकों में उमस बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है.
दक्षिण भारत में मानसून को लेकर लोगों का इंतजार अब बढ़ रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल पहुंचने के बेहद करीब है और अगले 2 से 3 दिनों में इसकी आधिकारिक एंट्री हो सकती है. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.
कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे जिससे तापमान में कमी आएगी. हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि मानसून की आधिकारिक घोषणा के लिए जरूरी मौसमीय स्थितियां अभी पूरी तरह नहीं बनी हैं. इसके बावजूद दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और कई शहरों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है.
वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मौसम मिला-जुला रहने वाला है. कुछ हिस्सों में तेज गर्मी बनी रहेगी जबकि कई जिलों में आंधी और बारिश का असर दिखाई देगा. विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.
गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में कई राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.
IMD का कहना है कि आने वाले दिनों में देशभर में मौसम का यह उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. कहीं गर्मी और लू का असर रहेगा, तो कहीं बारिश और आंधी राहत देगी. मौसम विभाग ने खासतौर पर बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है. लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें.
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