Kal Ka Mausam 30 June: दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बदलेगा मौसम, जानें कल कहां होगी बारिश

IMD Weather Update 30 June: देश के उत्तर-पश्चिम हिस्सों में मानसून एक्टिव हो गया है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में 30 जून से 5 जुलाई के बीच अलग-अलग स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में 1 से 4 जुलाई के बीच बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं देशभर में कल यानी मंगलवार (30 जून) को मौसम कैसा रहेगा?
मौसम विभाग के अनुसार – हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में हवा की रफ्तार 40 से 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. कुछ हिस्सों में यह 70 किमी प्रति घंटा तक भी जा सकती है. राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में धूलभरी आंधी की भी संभावना है. ऐसे मौसम में खुले स्थानों और कमजोर ढांचों से दूरी रखना जरूरी रहेगा.
वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में बारिश का दायरा बढ़ने वाला है. 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच इन इलाकों में व्यापक बारिश का अनुमान है. बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश दर्ज होने की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इससे गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन जलभराव और स्थानीय परेशानी भी बढ़ सकती है.
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक लगातार बारिश जारी रह सकती है. वहीं पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में भी बारिश का असर बढ़ेगा. कई जगहों पर भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक और दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.
दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी मानसून एक्टिव रहेगा. केरल और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं. दक्षिणी राज्यों में लगातार बारिश से तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है.
मौसम की इस गतिविधि का असर तापमान पर भी दिखाई देगा. उत्तर-पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है. महाराष्ट्र और गुजरात में भी गर्मी कम होने के संकेत हैं. IMD का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आने वाले दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के और हिस्सों में आगे बढ़ सकता है. इससे देश के कई क्षेत्रों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
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