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Kal Ka Mausam 31 May: दिल्ली से बिहार तक गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानें आपके शहर में कल कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Update: मौसम विभाग के ताजा मौसम अपडेट के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

Written by: Gargi Santosh
Published: May 30, 2026, 5:56 PM IST
Kal Ka Mausam 31 May: दिल्ली से बिहार तक गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट; जानें आपके शहर में कल कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. (Photo from AI)

पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था. दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और गर्म हवाएं लोगों को परेशानी कर रही थीं. लेकिन अब मौसम कुछ राहत देने वाला नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम करवट लेगा. दिल्ली और नोएडा में शनिवार (30 मई) को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ऐसा ही हाल रविवार को रहने की संभावना जताई गई है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं 31 मई, 2026 को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है. इसके साथ तेज हवाएं और कहीं-कहीं धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है. IMD का कहना है कि बारिश और बादलों की वजह से तापमान में और गिरावट हो सकती है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 30 May: यूपी से बिहार तक बदलेगा मौसम का मिजाज, 19 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, जानें आपके शहर का हाल

यूपी-बिहार और झारखंड में भी बारिश-आंधी

दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौसम करवट ले सकता है. IMD के मुताबिक, इन राज्यों के कई जिलों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना है. पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है.

झारखंड में भी रविवार को 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को बिजली गिरने और खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.

बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बदलेगा मौसम

पश्चिम बंगाल के गंगीय इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. कुछ जगहों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. राजस्थान में भी मौसम अचानक बदल सकता है. यहां धूल भरी आंधी, बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है.

वहीं मध्य प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है.

पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और आंधी के आसार

जम्मू-कश्मीर में भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं. श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है.

IMD के अनुसार, उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है.

हिमाचल प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रह सकता है. शिमला, मनाली, धर्मशाला और कुल्लू समेत कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. तेज हवाओं और बारिश की वजह से बिजली सप्लाई और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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