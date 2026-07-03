Kal Ka Mausam 4 July: 90 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update 4 July: देश के कई हिस्सों में मानसून कल पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, कोंकण-गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं विदर्भ, तेलंगाना, राजस्थान और तटीय कर्नाटक में भी तेज बारिश का अनुमान है. इसके अलावा मणिपुर, बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी (शनिवार, 4 जुलाई) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली में कल को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान, 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. लखनऊ में तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.
बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और अन्य जिलों में भी 4 से 6 जुलाई तक भारी बारिश और 80 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाओं का अलर्ट है. वहीं झारखंड के रांची, बोकारो, देवघर, दुमका और जमशेदपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश के साथ 90 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी चल सकती है.
महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, नागपुर और गोंदिया में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मुंबई का न्यूनतम और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, शिवपुरी, कटनी, रायसेन और मंदसौर समेत कई जिलों में 4 से 5 जुलाई तक भारी बारिश और 75 किमी प्रति घंटे तक तेज हवा चलने की संभावना है. ऐसे में सभी राज्यों के लोगों को सावधानी बरतने और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.
पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, बठिंडा और पटियाला सहित कई जिलों में 45 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और सीकर में 4 से 7 जुलाई तक भारी बारिश और 60 से 70 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट है, जबकि जयपुर का तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.
पहाड़ी राज्यो में उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में 4 से 5 जुलाई तक भारी बारिश और 55 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी और चंबा में 4 से 6 जुलाई तक बारिश और 60 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, कठुआ, राजौरी और श्रीनगर सहित कई इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है.
वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, मालदा और कूचबिहार में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
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