Kal Ka Mausam 4 July: 90 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

IMD ने गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 3, 2026, 5:38 PM IST
Kal Ka Mausam 4 July: 90 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल
दिल्ली में कल को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. (Photo from AI)
  • 4 जुलाई को गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है
  • कई राज्यों में 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी
  • पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गुजरात और ओडिशा में दर्ज की गई
  • मौसम विभाग ने 20+ राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है

IMD Weather Update 4 July: देश के कई हिस्सों में मानसून कल पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार गुजरात, कोंकण-गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं विदर्भ, तेलंगाना, राजस्थान और तटीय कर्नाटक में भी तेज बारिश का अनुमान है. इसके अलावा मणिपुर, बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी (शनिवार, 4 जुलाई) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में कल को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान, 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. राजधानी का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

और पढ़ें: Kal ka Mausam 3 July: कई जगहों पर हो सकती है जोरदार बारिश, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में IMD का आंधी-तूफान का अलर्ट

यूपी में आंधी के साथ बारिश की संभावना (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. लखनऊ में तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और अन्य जिलों में भी 4 से 6 जुलाई तक भारी बारिश और 80 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवाओं का अलर्ट है. वहीं झारखंड के रांची, बोकारो, देवघर, दुमका और जमशेदपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश के साथ 90 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी चल सकती है.

मुंबई में कल का मौसम (Mumbai Weather Update)

महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, नागपुर और गोंदिया में भारी बारिश के साथ 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मुंबई का न्यूनतम और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

मध्य प्रदेश में भी रहेगा बारिश का असर

मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर, शिवपुरी, कटनी, रायसेन और मंदसौर समेत कई जिलों में 4 से 5 जुलाई तक भारी बारिश और 75 किमी प्रति घंटे तक तेज हवा चलने की संभावना है. ऐसे में सभी राज्यों के लोगों को सावधानी बरतने और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

पंजाब-राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट (Rajasthan Weather Update)

पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, बठिंडा और पटियाला सहित कई जिलों में 45 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और सीकर में 4 से 7 जुलाई तक भारी बारिश और 60 से 70 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट है, जबकि जयपुर का तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

पहाड़ों पर कल मौसम कैसा रहेगा?

पहाड़ी राज्यो में उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में 4 से 5 जुलाई तक भारी बारिश और 55 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी और चंबा में 4 से 6 जुलाई तक बारिश और 60 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, कठुआ, राजौरी और श्रीनगर सहित कई इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है.

पश्चिम बंगाल में भी मौसम रहेगा खराब (Bengal Weather)

वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, मालदा और कूचबिहार में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.