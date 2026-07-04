Kal Ka Mausam 5 July: दिल्ली-UP से महाराष्ट्र तक मानसून का असर, कई राज्यों में आंधी-बारिश, जानें अपने शहर का हाल

IMD ने 20 राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. जानिए दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों का मौसम पर ताजा अपडेट.

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यूपी में 9 जुलाई तक भारी बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. (Photo from AI)

20 राज्यों में बारिश, आंधी और तूफान को लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है

दिल्ली-NCR में 9 जुलाई तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना है

यूपी, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है

अगले 15 घंटे में 61 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं

IMD Weather Update 5 July: मानसून अब धीरे-धीरे उत्तर भारत के राज्यों को अपनी चपेट में ले रहा है. कई जगहों पर लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. भारतीय मौसम विभाग ने 20 राज्यों के लिए बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. खास तौर पर दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. इस दौरान, कई इलाकों में हवा की रफ्तार 61 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी रविवार (5 जुलाई) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहेगा (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों में 5 से 9 जुलाई तक मौसम सुहाना बना रह सकता है. IMD ने मध्यम बारिश, बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. इस दौरान, अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट (UP Kal Ka Mausam)

यूपी में प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया सहित कई जिलों में 9 जुलाई तक भारी बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं बिहार के पश्चिम और उत्तरी हिस्सों में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर समेत कई जिलों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना है. यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश (Rajasthan Weather)

राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. IMD ने झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, भीलवाड़ा और कई अन्य जिलों में आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. अगले चार से पांच दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है.

महाराष्ट्र में रेड अलर्ट (Mumbai Weather Update)

वहीं महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों की चिंता बढ़ा दी है. अमरावती, नागपुर, गोंदिया, वाशिम, यवतमाल और हिंगोली में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है. मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां पहले से ही कई जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं.

दक्षिण भारत में भी मानसून सक्रिय (Monsoon Update)

दक्षिण भारत में भी मानसून सक्रिय बना हुआ है. तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, तिरुच्चिराप्पल्ली, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, नागपट्टिनम, नीलगिरी, तिरुप्पुर, तिरुनेलवेली और कई अन्य जिलों में 5 से 7 जुलाई तक भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है.

पश्चिम बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बर्दवान और बीरभूम में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है. कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में 6 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट (UK Weather Update)

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है. हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है.