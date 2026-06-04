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Kal Ka Mausam 5 June: केरल पहुंचा मानसून, दिल्ली-UP से बिहार तक बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. जानिए अपने राज्य के मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 4, 2026, 5:40 PM IST
Kal Ka Mausam 5 June: केरल पहुंचा मानसून, दिल्ली-UP से बिहार तक बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल
दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों में 5 जून को तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. (Photo from AI)

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुरुवार यानी 4 जून को केरल में दस्तक दे दी है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है. IMD के अनुसार कल यानी शुक्रवार (5 जून) को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों में मौसम बदल सकता है. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं दिल्ली-NCR, यूपी-बिहार समेत देशभर में कल मौसम कैसा रहेगा? कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर तेज धूप सताएगी?

दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश का अलर्ट

दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों में 5 जून को तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी.

और पढ़ें: AAJ Ka Mausam 3 June: कहीं गर्मी से राहत तो कहीं बारिश का कहर, देशभर में बदलेगा मौसम का मिजाज

UP में कल मौसम कैसा रहेगा?

वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, सीतापुर और कई अन्य जिलों में भारी बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है.

बिहार का हाल भी जान लें

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर समेत कई जिलों में भी 5 और 6 जून को तेज बारिश, वज्रपात और आंधी का खतरा बना हुआ है. कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

झारखंड-बंगाल में ओलावृष्टि की आशंका

झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका और जमताड़ा समेत कई जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है. बंगाल के उत्तरी जिलों और सिक्किम में लगातार भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है.

असम और पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा खतरा

वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इन राज्यों में तेज हवाओं, बिजली गिरने और जलभराव की स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है.

उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर के लिए अलर्ट जारी

अब बात करें पहाड़ी राज्यों की तो यहां की यात्रा करने वालों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में तेज बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है. जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है.

राजस्थान में भी मौसम बिगड़ेगा

राजस्थान के जयपुर, चूरू, भरतपुर, दौसा और अजमेर समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है.

केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में जारी रहेगी बारिश

केरल में मानसून की एंट्री के बाद कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और इडुक्की जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर, कन्याकुमारी और नीलगिरि में भी भारी बारिश की संभावना है. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा.

मध्य भारत में भी दिखेगा मानसून का असर

वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, सागर और विदिशा समेत कई जिलों में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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