Kal Ka Mausam 6 July: दिल्ली, यूपी, बिहार से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी

दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. जानें कल आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा?

Written by: Gargi Santosh
Published: July 5, 2026, 5:24 PM IST
Kal Ka Mausam 6 July: दिल्ली, यूपी, बिहार से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी
मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़ और सतारा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. (Photo from AI)
  • IMD ने दिल्ली-यूपी, बिहार और झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी है
  • गुजरात, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अनुमान है
  • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है
  • दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अगले 24 घंटे तक बारिश का अनुमान है

IMD Weather Update 6 July: देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ जगहों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी सोमवार (6 जुलाई) को मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में रविवार को बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 5 July: दिल्ली-UP से महाराष्ट्र तक मानसून का असर, कई राज्यों में आंधी-बारिश, जानें अपने शहर का हाल

यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश (UP Kal Ka Mausam)

यूपी के लखनऊ, कानपुर और नोएडा समेत कई शहरों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और येलो अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम (Bihar Weather Update)

वहीं, बिहार के पटना और गया में भी बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी दी गई है. झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है, जिससे कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.

गुजरात, राजस्थान में बारिश का अलर्ट (Rajasthan Weather News)

राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और अजमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में मानसून का असर लगातार बना हुआ है. राजकोट, जूनागढ़, अमरेली और गीर सोमनाथ जैसे इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.

मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट (Mumbai Weather Update)

महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़ और सतारा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. कोंकण क्षेत्र में समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और कई जगह जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है.

MP-छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खतरा (Monsoon Update)

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित कई शहरों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जिलों में भी अत्यंत भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.

पहाड़ी राज्यों में मौसम कैसा रहेगा (UK Weather Update)

पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. देहरादून, शिमला, मनाली और आसपास के पहाड़ी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. भारी बारिश के चलते सड़कें बंद होने और पहाड़ों से मलबा गिरने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी-नालों के पास न जाने और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी है.

दक्षिण भारत में भी बारिश का दौर (IMD Weather)

वहीं, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अगले 24 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा. तटीय कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं और गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के चलते मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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