Kal Ka Mausam 6 July: दिल्ली, यूपी, बिहार से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी

IMD Weather Update 6 July: देशभर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. तेज बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ जगहों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी सोमवार (6 जुलाई) को मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में रविवार को बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है.
यूपी के लखनऊ, कानपुर और नोएडा समेत कई शहरों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है और येलो अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं, बिहार के पटना और गया में भी बिजली गिरने और बारिश की चेतावनी दी गई है. झारखंड के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है, जिससे कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.
राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और अजमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में मानसून का असर लगातार बना हुआ है. राजकोट, जूनागढ़, अमरेली और गीर सोमनाथ जैसे इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है.
महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़ और सतारा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. कोंकण क्षेत्र में समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और कई जगह जलभराव की स्थिति बनने की आशंका है.
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित कई शहरों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जिलों में भी अत्यंत भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.
पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. देहरादून, शिमला, मनाली और आसपास के पहाड़ी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. भारी बारिश के चलते सड़कें बंद होने और पहाड़ों से मलबा गिरने की आशंका बनी हुई है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी-नालों के पास न जाने और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी है.
वहीं, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अगले 24 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा. तटीय कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाएं और गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के चलते मछुआरों को फिलहाल समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
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