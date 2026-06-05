Kal Ka Mausam 6 June: 90 KM/H की रफ्तार से आएगा तूफान! दिल्ली-यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में भारी बारिश

एक दिन पहले यानी गुरुवार (4 जून) को दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी थी. कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिली, लेकिन तापमान में गिरावट से मौसम काफी सुहावना हो गया था. हालांकि, यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई. आज फिर से धूप, उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान किया. इस बीच, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि देश के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं शनिवार (6 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?
दिल्ली-NCR में अगले कुछ दिनों तक मौसम लगातार बदलता रह सकता है. राजधानी में बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
राजस्थान के जयपुर, अजमेर, चुरू, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा और सागर जैसे इलाकों में मौसम अचानक करवट ले सकता है. कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई गई है.
मौसम विभाग के अनुसार – यूपी, बिहार और झारखंड में मौसम का मिजाज काफी उग्र रह सकता है. यूपी के मेरठ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और आसपास के जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है. वहीं बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया और कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश और वज्रपात का खतरा बना हुआ है.
झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका और हजारीबाग समेत कई क्षेत्रों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. किसानों और खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी मौसम विभाग ने सतर्क रहने को कहा है. नैनीताल, चमोली, हरिद्वार, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, जम्मू, अनंतनाग और बारामूला सहित कई क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. यहां लगातार बारिश से भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं.
इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के अन्य इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, गुवाहाटी और माजुली जैसे क्षेत्रों में तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.
वहीं दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में मानसून सक्रिय बना हुआ है. वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की, चेन्नई, नीलगिरि और मदुरई समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें