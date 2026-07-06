Kal Ka Mausam 7 July: यूपी-दिल्ली समेत 21 राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का मौसम

मंगलवार के लिए IMD ने 21 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है. जानें यूपी, दिल्ली, बिहार समेत सभी राज्यों का मौसम पर ताजा अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 6, 2026, 5:25 PM IST
Kal Ka Mausam 7 July: यूपी-दिल्ली समेत 21 राज्यों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का मौसम
दिल्ली में 70 से 75 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. (Photo from AI)
  • 7 जुलाई को दिल्ली, यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है
  • कुछ इलाकों में 70 से 75 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है
  • उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी
  • पहाड़ी राज्यों में अगले 24 घंटे भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा है

IMD Weather Update 7 July: देश के उत्तर, पूर्व और मध्य हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने कल यूपी, दिल्ली समेत 21 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. इस दौरान, कई इलाकों में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं देशभर में कल यानी मंगलवार (7 जुलाई) को मौसम कैसा रहने वाला है?

दिल्ली-यूपी में कल मौसम कैसा रहेगा? (Delhi Weather Tomorrow)

राजधानी दिल्ली में 70 से 75 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं यूपी के कई जिलों में 60 से 70 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 6 July: दिल्ली, यूपी, बिहार से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी

बिहार और अन्य राज्यों का हाल भी जानें (Bihar Weather Update)

बिहार में 60 से 65 किमी/घंटा और झारखंड में करीब 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके अलावा झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी है.

महाराष्ट्र में इन जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट (Mumbai Weather)

महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, सतारा और रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पालघर, ठाणे, रत्नागिरी और कोल्हापुर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा. मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा, सागर, देवास और शहडोल सहित कई जिलों में भी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है.

पहाड़ी राज्यों में सुहाना मौसम (UK Weather Update)

बात करें पहाड़ी राज्यों की तो उत्तराखंड में 7 से 9 जुलाई तक बागेश्वर, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जैसे जिलों में भी 60 से 70 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा, जम्मू, राजौरी और अनंतनाग में भी 7 और 8 जुलाई के लिए चेतावनी जारी की गई है.

यात्रा करने से पहले मौसम अपडेट जरूर देखें (IMD Weather Update)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा और पुरुलिया में भी भारी बारिश के साथ 70 किमी/घंटा तक की तेज हवा चल सकती है. मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने, मछुआरों को समुद्र में न जाने और आम लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.