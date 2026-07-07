Kal Ka Mausam 8 July: दिल्ली-यूपी में अगले 12 घंटे भारी! मुंबई समेत 13 राज्यों में बारिश-आंधी, जानें IMD का अपडेट

मौसम विभाग ने 8 जुलाई को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 13 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. जानें अपने राज्य का मौसम पर अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 7, 2026, 5:17 PM IST
Kal Ka Mausam 8 July: दिल्ली-यूपी में अगले 12 घंटे भारी! मुंबई समेत 13 राज्यों में बारिश-आंधी, जानें IMD का अपडेट
तेज बारिश के कारण जलभराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना है. (Photo from AI)
  • मौसम विभाग ने 8 जुलाई को 13 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी
  • कई राज्यों में 85 Kmph की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने का अनुमान है
  • किसानों-मछुआरों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें
  • दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के नए इलाकों तक पहुंच गया है

IMD Weather Update 8 July: देशभर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय है. कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इस बीच, मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है. IMD ने यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल समेत 13 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. ऐसे में चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि कल यानी 8 जुलाई को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल का मौसम (Delhi Weather Tomorrow)

दिल्ली में कल तेज बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है. इस दौरान, अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

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यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट (UP Kal Ka Mausam)

उत्तर प्रदेश के मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, देवरिया समेत कई जिलों में भारी बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

बिहार-झारखंड में भी झमाझम बारिश (Bihar Weather Update)

बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज और कई अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है.

झारखंड के रांची, पलामू, देवघर, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग और कई अन्य जिलों में भारी बारिश और 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है.

उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी खतरा (UK Weather)

बात करें पहाड़ी राज्यों की तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार, चमोली और पौड़ी गढ़वाल में 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और सिरमौर में भी तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, अनंतनाग और राजौरी सहित कई जिलों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है.

राजस्थान में 10 जुलाई तक भारी बारिश (Rajasthan Weather Update)

राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर और कई जिलों में 8 से 10 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है. इस दौरान, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी.

मुंबई में 8 जुलाई का मौसम (Mumbai Rain Alert)

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, रीवा, छिंदवाड़ा और अन्य जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मुंबई में दिनभर रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 30°C और न्यूनतम तापमान 28°C रहने का अनुमान है.

पश्चिम बंगाल में भी असर दिखाएगा मानसून (India Monsoon Update)

पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दार्जिलिंग, कूचबिहार और उत्तर-दक्षिण 24 परगना में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. IMD के अनुसार, कई बड़े शहरों में तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. लेकिन तेज बारिश के कारण जलभराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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