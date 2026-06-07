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Kal Ka Mausam 8 June: अगले 24 घंटे भारी! 11 राज्यों में बारिश-तूफान का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Update: कई राज्यों में बारिश, आंधी और 80 KM/H की तेज हवाओं की चेतावनी जारी है. जानिए दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत देशभर में मौसम कैसा रहेगा.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 7, 2026, 4:56 PM IST
Kal Ka Mausam 8 June: अगले 24 घंटे भारी! 11 राज्यों में बारिश-तूफान का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली-NCR वालों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. (Photo from AI)

पिछले कई दिनों से उत्तर भारत राज्यों में मौसम का मिजाज बदला-बदला है. दिन में तेज धूप और भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं शाम होते ही आंधी, तूफान और बारिश देखने को मिलती है. इस बीच, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देश के 11 राज्यों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, अन्य राज्यों में आने वाले कुछ दिनों तक लू का खतरा बना रहेगा. फिलहाल, मानसून केरल से आगे बढ़कर महाराष्ट्र पहुंच चुका है और धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है. चलिए आपको बताते हैं कल यानी सोमवार (8 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

जान लें दिल्ली-NCR के मौसम का हाल

दिल्ली-NCR वालों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. 8 से 11 जून के बीच अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. हालांकि, मानसून के दिल्ली पहुंचने में अभी समय है और इसके 25 जून के बाद आने की संभावना जताई गई है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 7 June: अगले 24 घंटे भारी! यूपी-बिहार समेत 19 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट

यूपी और बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

यूपी के पूर्वी जिलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और अयोध्या में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बिहार के पटना, गया, नालंदा, बक्सर, कैमूर, रोहतास और आसपास के जिलों में आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. भागलपुर और बांका जैसे इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है.

मध्य प्रदेश में भी करवट ले सकता मौसम

मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम तेजी से करवट ले सकता है. विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, खंडवा और शहडोल समेत कई इलाकों में गरज-चमक, ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सागर, रीवा और सतना जैसे शहरों में भी मौसम खराब रह सकता है.

राजस्थान में अभी सताएगी गर्मी

वहीं राजस्थान में फिलहाल कुछ इलाकों में बारिश और आंधी की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन 8 जून के बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

महाराष्ट्र में मानसून एक्टिव

महाराष्ट्र में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है. विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को बिजली गिरने और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.

दक्षिण भारत के लिए रेड अलर्ट जारी

अगर दक्षिण भारत की बात करें, तो केरल में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू है. तमिलनाडु के इरोड, सलेम, धर्मपुरी, मदुरै और कन्याकुमारी सहित कई जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है.

आंध्र प्रदेश में भी बढ़ेगी बारिश

आंध्र प्रदेश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और यह धीरे-धीरे राज्य के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है. अनंतपुर, तिरुपति और चित्तूर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं. IMD के अनुसार आने वाले दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र में भी वर्षा का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

कई राज्यों में लू और बारिश दोनों का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार जहां केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून एक्टिव हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के कुछ हिस्सों में 8 से 12 जून के बीच लू चलने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें तथा मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर बनाए रखें.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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