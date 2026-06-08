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Kal Ka Mausam 9 June: दिल्ली-UP में गर्मी का सितम, बिहार में बदलेगा मौसम; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Update: मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है. इस खबर में पढ़ें दिल्ली, यूपी, बिहार समेत पूरे देश का ताजा मौसम अपडेट.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 8, 2026, 4:55 PM IST
Kal Ka Mausam 9 June: दिल्ली-UP में गर्मी का सितम, बिहार में बदलेगा मौसम; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम
बिहार में स्थिति थोड़ी अलग रहेगी. राज्य के कुछ इलाकों में बादल और छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है. (Photo from AI)

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास NCR इलाकों में, हरियाणा और पंजाब के लोगों को कल भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, इन इलाकों में बारिश की संभावना कम है और कई जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है. दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशानी करेंगी. IMD ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हीटवेव जैसी परिस्थितियों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं मंगलवार (9 जून) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

यूपी में कल मौसम कैसा रहेगा?

यूपी में 9 जून को ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी और पश्चिमी यूपी में फिलहाल बारिश के संकेत कम हैं, लेकिन उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.

और पढ़ें: Kal Ka Mausam 8 June: अगले 24 घंटे भारी! 11 राज्यों में बारिश-तूफान का खतरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

बिहार-झारखंड में सताएगी गर्मी

वहीं, बिहार में स्थिति थोड़ी अलग रहेगी. राज्य के कुछ इलाकों में बादल और छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है. झारखंड में भी कुछ स्थानों पर मौसम बदला रहेगा. हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से बदल सकता है.

पहाड़ों पर सुहावना रहेगा मौसम

बात करें पहाड़ी राज्यों की तो जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 जून को मौसम राहतभरा रहेगा. कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है. तापमान मैदानी इलाकों की तुलना में कम रहेगा, जिससे पर्यटकों को राहत मिलेगी. हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है. इसलिए यात्रियों को मौसम देखकर सफर करने की सलाह दी गई है.

राजस्थान और मध्य भारत में गर्मी का दबदबा

राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 9 जून को मौसम शुष्क रहेगा और गर्मी का असर बना रहेगा. पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन व्यापक बारिश की उम्मीद नहीं है.

वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में भी छिटपुट मौसम गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. हालांकि, इन राज्यों में गर्मी और उमस दोनों लोगों को परेशान कर सकती हैं.

असम, मेघालय, मणिपुर में बारिश

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 जून को बारिश के आसार दिख रहे हैं. कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है.

केरल, कर्नाटक में मानसून दिखाएगा ताकत

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में मानसून एक्टिव रहेगा. केरल और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र में भी अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है. तमिलनाडु में कुछ इलाकों में बारिश होगी, जबकि समुद्री तटों पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है. मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले मौसम विभाग की सलाह जरूर लेने को कहा गया है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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