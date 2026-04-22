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गर्मी का कहर जारी, लेकिन बारिश देगी राहत! देशभर में मौसम का डबल अटैक... हीटवेव भी, तूफान भी

IMD Weather Update: देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बढ़ेगा, जबकि पूर्वोत्तर और कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश और तूफान की संभावना है।.मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और धूप से बचने की सलाह दी है.

Weather Update 23 April: देशभर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. एक तरफ जहां उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान राहत देने वाले हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा अपडेट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों के मौसम को लेकर अहम जानकारी दी है.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 4 से 5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी का असर बना रहेगा. इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा सकता है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. खासकर दोपहर के समय लू चलने की संभावना जताई गई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

तापमान में तेजी से बढ़ोतरी

पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भी तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे परेशानी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ऐसे हालात में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हीटवेव के दौरान शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है. इसलिए लोगों को अधिक से ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है.

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

दूसरी तरफ, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए राहत की खबर है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. इन क्षेत्रों में तेज हवाएं, बिजली गिरने और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों में अचानक मौसम बदल सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. खासकर खुले इलाकों में काम करने वाले लोगों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं.

साउथ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी. हालांकि, देश के बड़े हिस्से में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर, देश में इस समय मौसम दो अलग-अलग रूप दिखा रहा है. एक तरफ झुलसाने वाली गर्मी, तो दूसरी ओर तेज बारिश और तूफान. ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वे मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें.

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